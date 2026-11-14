Özkan, Afyonkarahisar Valisi Aktaş'a Cumhuriyet simgesi fotoğrafı takdim etti - Son Dakika
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Özkan, Afyonkarahisar Valisi Aktaş'a Cumhuriyet simgesi fotoğrafı takdim etti

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Özkan, Afyonkarahisar Valisi Aktaş\'a Cumhuriyet simgesi fotoğrafı takdim etti
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Uşak Belediye Başkan Vekili Hatice Terekeci Özkan, Afyonkarahisar Valisi Naci Aktaş'ı makamında ziyaret ederek Cumhuriyet simgesi fotoğrafı takdim etti. Özkan, önceki dönem Uşak Valisi olan Aktaş'a nazik kabulleri için teşekkür edip Afyonkarahisar'daki görevinde başarılar diledi.

Uşak Belediye Başkan Vekili Hatice Terekeci Özkan, önceki dönem Uşak Valisi, Afyonkarahisar Valisi Naci Aktaş'ı makamında ziyaret ederek kendisine "Cumhuriyeti Biz Böyle Kazandık" simge fotoğrafını takdim etti.

Uşak Belediye Başkan Vekili Hatice Terekeci Özkan, önceki dönem Uşak Valisi, Afyonkarahisar Valisi Naci Aktaş'ı makamında ziyaret etti. Gerçekleşen ziyarette Özkan, Cumhuriyet'in simgelerinden biri olarak bilinen "Cumhuriyeti Biz Böyle Kazandık" fotoğrafını Vali Aktaş'a takdim etti.

Ziyaretin ardından açıklamada bulunan Özkan, Uşak'ta görev yaptığı süre boyunca kente değerli hizmetlerde bulunan Vali Naci Aktaş'ı ziyaret ettiklerini belirtti. Özkan, nazik kabulleri ve misafirperverlikleri dolayısıyla Vali Aktaş'a teşekkür ederek, Afyonkarahisar'daki görevinde başarılar diledi.

Kaynak: İHA
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