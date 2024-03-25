Cumhur İttifakı Odunpazarı Belediye Başkan Adayı Özkan Alp, Hamamyolu, İki Eylül Caddesi ve Yediler Parkı'nı ziyaret etti.
Cumhur İttifakı Odunpazarı Belediye Başkan Adayı Özkan Alp, seçimlere 1 haftadan az bir süre kala vatandaşların sorunlarını dinlemeye devam ediyor. Alp, ahalle mahalle, sokak sokak seçim çalışmalarını ilk günden itibaren yoğun bir şekilde sürdürüyor.
Hamamyolu esnaflarını ve vatandaşlarını dinleyerek burada bir konuşma yapan Özkan Alp, "Hamamyolu'nda sıkıntıları biliyorum. Tıpkı sizlerin de istediği gibi eski günlerdeki gibi yeşil bir Hamamyolu hayalim var. Plastik ve beton yığını arasında sıkışmış, işlevsiz bir Hamamyolu inşa ettiler. Doğallığı alıp yerine yapay bir manzara koydular. İhtiyaç olmayan ve kullanılmayan, anlamsız bir köprü var. Tüm bunlar plastik. Kimin neden nasıl yaptığını anlamak zor. Siz istemediniz, esnaf istemedi, Eskişehir istemedi. O zaman dayatma ile bu proje neden buraya yapıldı? Neden yeşil ve doğal Hamamyolu katledildi? Artık soru sorma zamanı bitti. Çözümler üzerinden konuşacağız. 1 Nisan'dan itibaren başlıyorum. Plastikleri geri dönüşüme göndereceğiz. Çok fazla geri dönüştürülebilir plastik var. Hamamyolu'nu ağaçlar, kuşlar, suyun olduğu ve tabi ki hayatın olduğu eski haline dönüştüreceğiz. Beton değil, toprak olacak, doğallık olacak. Yeşil, temiz, düzenli ve huzurlu Hamamyolu olacak. Çocuklarımız için oyun alanları, emeklilerimiz için huzurla dinlenebilecekleri alanlar olacak. Hemşehrilerim eski halini istiyor, esnafımız istiyor, onlar istiyorsa ben de yapacağım. Söz veriyorum. Az kaldı, sabredin. Gönüller yapmaya geliyorum" dedi. - ESKİŞEHİR
Son Dakika › Politika › Özkan Alp Odunpazarı'nda seçim çalışmalarını sürdürdü - Son Dakika
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