Özkan Alp Odunpazarı'nda seçim çalışmalarını sürdürdü - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Özkan Alp Odunpazarı'nda seçim çalışmalarını sürdürdü

Özkan Alp Odunpazarı\'nda seçim çalışmalarını sürdürdü

Cumhur İttifakı Odunpazarı Belediye Başkan Adayı Özkan Alp, Hamamyolu, İki Eylül Caddesi ve Yediler Parkı'nı ziyaret etti. Alp, vatandaşların sorunlarını dinleyerek çözümler üzerine konuştu.

25.03.2024 14:05  Güncelleme: 14:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhur İttifakı Odunpazarı Belediye Başkan Adayı Özkan Alp, Hamamyolu, İki Eylül Caddesi ve Yediler Parkı'nı ziyaret etti.

Cumhur İttifakı Odunpazarı Belediye Başkan Adayı Özkan Alp, seçimlere 1 haftadan az bir süre kala vatandaşların sorunlarını dinlemeye devam ediyor. Alp, ahalle mahalle, sokak sokak seçim çalışmalarını ilk günden itibaren yoğun bir şekilde sürdürüyor.

Hamamyolu esnaflarını ve vatandaşlarını dinleyerek burada bir konuşma yapan Özkan Alp, "Hamamyolu'nda sıkıntıları biliyorum. Tıpkı sizlerin de istediği gibi eski günlerdeki gibi yeşil bir Hamamyolu hayalim var. Plastik ve beton yığını arasında sıkışmış, işlevsiz bir Hamamyolu inşa ettiler. Doğallığı alıp yerine yapay bir manzara koydular. İhtiyaç olmayan ve kullanılmayan, anlamsız bir köprü var. Tüm bunlar plastik. Kimin neden nasıl yaptığını anlamak zor. Siz istemediniz, esnaf istemedi, Eskişehir istemedi. O zaman dayatma ile bu proje neden buraya yapıldı? Neden yeşil ve doğal Hamamyolu katledildi? Artık soru sorma zamanı bitti. Çözümler üzerinden konuşacağız. 1 Nisan'dan itibaren başlıyorum. Plastikleri geri dönüşüme göndereceğiz. Çok fazla geri dönüştürülebilir plastik var. Hamamyolu'nu ağaçlar, kuşlar, suyun olduğu ve tabi ki hayatın olduğu eski haline dönüştüreceğiz. Beton değil, toprak olacak, doğallık olacak. Yeşil, temiz, düzenli ve huzurlu Hamamyolu olacak. Çocuklarımız için oyun alanları, emeklilerimiz için huzurla dinlenebilecekleri alanlar olacak. Hemşehrilerim eski halini istiyor, esnafımız istiyor, onlar istiyorsa ben de yapacağım. Söz veriyorum. Az kaldı, sabredin. Gönüller yapmaya geliyorum" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Odunpazarı, Özkan Alp, Eylül, Yerel Haberler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Özkan Alp Odunpazarı'nda seçim çalışmalarını sürdürdü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:50 TikTok’ta çocukları taciz ettiği iddia edilen emekli uzman çavuşun emniyetteki ifadesi ortaya çıktı TikTok'ta çocukları taciz ettiği iddia edilen emekli uzman çavuşun emniyetteki ifadesi ortaya çıktı
13:31 Erbakan hayli iddialı: 31 Mart’ta Şanlıurfa’yı AK Parti’nin elinden alacağız Erbakan hayli iddialı: 31 Mart'ta Şanlıurfa'yı AK Parti'nin elinden alacağız
12:47 Bomba iddia Zeydan Karalar, Adana’da DEM Parti lehine çekiliyor Bomba iddia! Zeydan Karalar, Adana'da DEM Parti lehine çekiliyor
12:35 Moskova’da katliam yapan 4 terörist tutuklandı Moskova'da katliam yapan 4 terörist tutuklandı
12:16 Seyyanen zam iddialarına AK Parti isim son noktayı koydu: Böyle bir çalışma yok Seyyanen zam iddialarına AK Parti isim son noktayı koydu: Böyle bir çalışma yok
14:12 Selim Gülgören, gençlerin Ramazan ayında alkol tüketimine sitem etti Selim Gülgören, gençlerin Ramazan ayında alkol tüketimine sitem etti
13:05 Diyarbakır’da metruk yapıya bırakılan bebeğin annesi hakkında 20 yıla kadar hapis istemi Diyarbakır'da metruk yapıya bırakılan bebeğin annesi hakkında 20 yıla kadar hapis istemi
12:29 TFF’ye sitem etti İsmail Kartal’dan gündeme damga vuran sözler TFF'ye sitem etti! İsmail Kartal'dan gündeme damga vuran sözler
12:14 Sahte avukatlık yapan kadının ifadesi şaşkına çevirdi: Eski sevgilime özendim Sahte avukatlık yapan kadının ifadesi şaşkına çevirdi: Eski sevgilime özendim
11:39 Yeni bir cin çıkarma vakası daha Senaryo iyi ama oyunculuk berbat Yeni bir cin çıkarma vakası daha! Senaryo iyi ama oyunculuk berbat
11:06 Fenomen Merve Taşkın, eski sevgilisi tarafından öldüresiye dövüldü: Cinsel organımı tekmeliyordu Fenomen Merve Taşkın, eski sevgilisi tarafından öldüresiye dövüldü: Cinsel organımı tekmeliyordu
10:38 AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay’dan gazeteciye: İşine bak, çarparım AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay'dan gazeteciye: İşine bak, çarparım
10:34 Ünlü yorumcudan olay iddia: Fenerbahçe kendine yeni lig bakıyor Ünlü yorumcudan olay iddia: Fenerbahçe kendine yeni lig bakıyor
10:05 Emeklilerin bayram ikramiyesi ödemeleri 2-5 Nisan arasında yapılacak Emeklilerin bayram ikramiyesi ödemeleri 2-5 Nisan arasında yapılacak
09:55 Reha Özcan, Ekrem İmamoğlu’nu destekleyeceğini açıkladı Reha Özcan, Ekrem İmamoğlu'nu destekleyeceğini açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2024 14:35:51. #1.11#
SON DAKİKA: Özkan Alp Odunpazarı'nda seçim çalışmalarını sürdürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement