Özlem Zengin, Yılmaz'ın yarın fon soruşturması için Genel Kurul'a geleceğini bildirdi - Son Dakika
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Özlem Zengin, Yılmaz'ın yarın fon soruşturması için Genel Kurul'a geleceğini bildirdi

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AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, fon soruşturmasında hukuku ihlal edenlerin hesap vermesi gerektiğini söyledi. Zengin, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın yarın Genel Kurul'da fon soruşturmasına ilişkin bilgi vereceğini bildirdi.

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın yarın Genel Kurul'da fon soruşturmasına ilişkin bilgilendirme yapacağını bildirdi.

Zengin, TBMM Genel Kurulunda, sermaye piyasalarında gerçekleştirilen bazı işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmaya değindi.

Konuyu, "fon meselesi olarak" tanımladığını ifade eden Zengin, "Bu konuda kim yanlış yaptıysa, kim hukuku ihlal ettiyse, kim vatandaşlarımızın parasını istismar ettiyse, gasbettiyse, siyasi görüşüne, sosyal çevresine, makamına, kimin yakını olduğuna bakılmaksızın hukuk önünde muhakkak hesap verilmelidir." diye konuştu.

Zengin, bu kişilerin mutlaka soruşturmaya tabi tutulması ve ifadeye çağrılması gerektiğini belirterek, "Bu konuyla ilgili olarak da şunu belirtmek istiyorum: yarın İçtüzük 59'a göre Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız Genel Kurul'a gelecek ve bizlere bilgi verecekler." dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın Genel Kurul'da Fon Koordinasyon Kurulunun çalışmalarına ilişkin bilgi vermesi bekleniyor.

Kaynak: AA
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