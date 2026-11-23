CHP Grup Başkanı Faik Öztrak, "Fon soygununu kümesi tilkiye, ciğeri kediye, kuzuyu kurda emanet etmeden milletimizin içine sinecek bir biçimde bir an evvel çözün." dedi.

Öztrak, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, "hükümetin 'fon soygununu' engelleyemediğini, yaşananların ortaya çıkmasından sonraki süreci de adaletle ve saydam bir biçimde yönetemediğini" savundu.

Fon soruşturması sonrasında Türkiye'nin kaybının 190 milyar dolara dayandığını, parasını borsaya yatırmak isteyenlerin sayısının ise yarı yarıya düştüğünü söyleyen Öztrak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"'Bu gelişmelerde dışarıdaki gelişmelerin de etkisi var' deniyor. Doğrudur, ama içerideki ev yapımı kriz nedeniyle orada rüzgar estiğinde bizde fırtına oluyor. Ne yazık ki Türkiye olarak dışarıdaki fırtınaya bir kere daha evin kapısı, bacası açık, penceresi kırık yakalandık. Ama hükümet hala pansumanla, aspirin tedavisiyle uğraşıyor. Fon soygununu kümesi tilkiye, ciğeri kediye, kuzuyu kurda emanet etmeden milletimizin içine sinecek bir biçimde bir an evvel çözün."

Konuşmasının ardından Öztrak, bir basın mensubunun Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in kullandığı "majestelerinin muhalefeti" ve "makbul muhalefet" ifadelerine ilişkin soruyu yanıtladı.

Muhalefete muhalefet yapmayı doğru bulmadıklarını belirten Öztrak, "Kimse majestelerinin muhalefeti değil. Kim bu iktidarla arka kapı diplomasisi yürüttüğünü uzunca bir süredir ifade edip bu arka kapı diplomasisi sonucunda her defa başarısızlığa uğradıysa majestelerinin muhalefeti unvanı ona yakışır." diye konuştu.

CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı'nın "parti yönetiminin meşruiyetine" yönelik açıklamasının sorulması üzerine Öztrak, "bugün batıl sayılan kurultayla iş başına gelen yönetimin, 2 yıl içinde partiyi mahkemenin avlusuna bıraktığını" söyledi. CHP'yi bu durumdan çıkarmak için uğraştıklarını aktaran Öztrak, şöyle devam etti:

"Her gün yeni bir hukuki gerekçe ortaya çıkıyor. Şimdi biz bu süreçle uğraşırken bazı arkadaşlarımızın parti yönetiminin meşruiyetini tartışmaya açması fırsatçılıktan başka hiçbir şey olamaz. Partimizin her mensubu ihlas ile partimizi bu hukuki cendereden kurtarabilmek için elinden gelen her şeyi yapmalıdır. Bu süreçte kalkıp da birbirimizi suçlamanın hiçbir alemi yoktur. Zaman, el ele vermek, birlikte olmak ve partimizi, Atatürk'ün bize emanet etmiş olduğu Cumhuriyet Halk Partimizi, asırlık partimizi bu sıkıntıdan, bu çıkmazdan kurtarmaktır."