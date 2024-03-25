Özvatan Belediye Başkanı Halit Demir: Belediyecilik işi sevgiyle yapılmalı - Son Dakika
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Politika

Özvatan Belediye Başkanı Halit Demir: Belediyecilik işi sevgiyle yapılmalı

Özvatan Belediye Başkanı Halit Demir: Belediyecilik işi sevgiyle yapılmalı

Özvatan Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Halit Demir, belediyecilik işinin sevmeden yapılamayacağını belirtti. Demir, vatandaşların memnuniyetini görmekten mutluluk duyduğunu ifade etti.

25.03.2024 23:15  Güncelleme: 23:20
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Özvatan Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Halit Demir, belediyecilik işinin sevmeden yapılabilecek bir iş olmadığını söyledi.

Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Özvatan Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Halit Demir, Özvatanlı vatandaşların eşit mesafedeki hizmet anlayışından çok mutlu olduklarını söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

"Biz Özvatan'da yıllardır hayal edemediğimiz ve söylediğimizde hayal denilebilecek bir kısım hizmetlerin bugün yerine getirildiğini görüyoruz. Vatandaşımızın bu konuda memnuniyetini ifadelerinden, oylarından görüyoruz. Vatandaşımızın memnuniyeti bizi memnun ediyor. Belediyeciliği eğer severseniz yapın. Eğer sevemezseniz bu işi yapamazsınız, başaramazsınız diye benim şahsi bir görüşüm var. Yaptığım işten zevk alıyorum. Severek yapıyorum. Eğer insanlara hizmet ettiğini görüyor, yaşıyor ve bunun karşılığını görebiliyorsanız en büyük kazanç ve mutluluk budur düşüncesiyle kendimize daha fazla bir yük, daha büyük bir sorumluluk veriyoruz. Bundan da daha çok zevk alıyoruz ve üzerimizde daha da çok çalışma azmi hissediyoruz." - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Özvatan Belediye Başkanı Halit Demir: Belediyecilik işi sevgiyle yapılmalı - Son Dakika

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