Özvatan Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Halit Demir, belediyecilik işinin sevmeden yapılabilecek bir iş olmadığını söyledi.
Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Özvatan Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Halit Demir, Özvatanlı vatandaşların eşit mesafedeki hizmet anlayışından çok mutlu olduklarını söyleyerek şu ifadeleri kullandı:
"Biz Özvatan'da yıllardır hayal edemediğimiz ve söylediğimizde hayal denilebilecek bir kısım hizmetlerin bugün yerine getirildiğini görüyoruz. Vatandaşımızın bu konuda memnuniyetini ifadelerinden, oylarından görüyoruz. Vatandaşımızın memnuniyeti bizi memnun ediyor. Belediyeciliği eğer severseniz yapın. Eğer sevemezseniz bu işi yapamazsınız, başaramazsınız diye benim şahsi bir görüşüm var. Yaptığım işten zevk alıyorum. Severek yapıyorum. Eğer insanlara hizmet ettiğini görüyor, yaşıyor ve bunun karşılığını görebiliyorsanız en büyük kazanç ve mutluluk budur düşüncesiyle kendimize daha fazla bir yük, daha büyük bir sorumluluk veriyoruz. Bundan da daha çok zevk alıyoruz ve üzerimizde daha da çok çalışma azmi hissediyoruz." - KAYSERİ
Son Dakika › Politika › Özvatan Belediye Başkanı Halit Demir: Belediyecilik işi sevgiyle yapılmalı - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ahlat ilçesinde düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin küresel düzeyde farklı bir konuma ulaşacağını belirtti. Yılmaz, birlik ve beraberlik siyasetine vurgu yaparak, Ahlat'ın bu siyasetten ayrılmayacağına inandığını söyledi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bir dizi ziyaret için yarın saat 13.00'te Malazgirt ilçesine gelecek. AK Parti Malazgirt İlçe Başkanlığından yapılan açıklamada, 'Cumhurbaşkanı Yardımcı Cevdet Yılmaz, salı günü (yarın) saat 13.00'te Malazgirt Seçim Koordinasyon Merkezimizi ziyaret edecektir. Tüm Malazgirtli hemşehrilerimiz davetlidir' denildi. - MUŞ
Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Martin Griffiths, sağlık nedeniyle haziranda görevini bırakacağını BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e bildirdi. Griffiths, görevde geçirdiği 3 yılın ardından ayrılma niyetini açıkladı ve OCHA'daki görevinin kendisi için bir ayrıcalık olduğunu belirtti. 72 yaşındaki Griffiths, haziran ayı sonuna kadar sorunsuz bir geçiş sağlamak için görevinde kalacak.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesindeki terör saldırısına ilişkin, 'ABD, saldırıda Ukrayna'nın izi olmadığına dair ikna etmeye çalışıyor' dedi. Putin, saldırının DEAŞ tarafından gerçekleştirildiğini ancak azmettirenlerin araştırıldığını belirtti.
Sizin düşünceleriniz neler ?