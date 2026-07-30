Pakistan, ABD ve İran Arasındaki Gerilimi Azaltıyor

Pakistan, ABD ve İran arasındaki gerilimi azaltmak için görüşmelerin devam ettiğini bildirdi.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tahir Andrabi, İslamabad'da düzenlediği basın toplantısında, Orta Doğu'da çatışmaların yeniden alevlendiği bir dönemde ABD ve İran arasındaki gerilimi azaltmak için görüşmelerin devam ettiğini doğruladı. Andrabi, "Taraflar arasında özellikle Hürmüz Boğazı ve gerilimi azaltma konusunda görüşmeler devam ediyor" dedi.

"Tüm tarafları İslamabad Mutabakat Zaptı'na geri getirmek için azami çaba gösteriyoruz" diyen Pakistanlı Sözcü, ülkesinin anlaşmanın taraflarını teknik görüşmeler yapma taahhütlerine tam olarak uymaya teşvik ettiğini belirtti.