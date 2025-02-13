Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, İslamabad'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "Erdoğan'ın liderliğinde şartsız ve koşulsuz desteği hissettik" dedi. - İSLAMABAD
Son Dakika › Politika › Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, İslamabad'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile düzenlediği ortak basın toplantısında, 'Erdoğan'ın liderliğinde... - Son Dakika
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