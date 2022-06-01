Pakistan Başbakanı Şerif Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek - Son Dakika
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Pakistan Başbakanı Şerif Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek

01.06.2022 00:04
Pakistan Başbakanı Şerif Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Şerif'in bugün ve yarın gerçekleştireceği ziyarette, ikili ilişkiler tüm yönleriyle ele alınacak, iş birliğinin daha da geliştirilmesine yönelik imkanlar üzerinde durulacak.

Ziyaret vesilesiyle, güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında da görüş alışverişinde bulunulacak.

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Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Pakistan, Türkiye, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Pakistan Başbakanı Şerif Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek - Son Dakika


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