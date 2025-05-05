Pakistan'dan Hindistan'a İndus Su Anlaşması Tepkisi - Son Dakika
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Politika

Pakistan'dan Hindistan'a İndus Su Anlaşması Tepkisi

Pakistan Dışişleri Bakanı Dar, Hindistan'ın İndus Su Anlaşması'nı askıya almasını eleştirdi.

05.05.2025 14:38
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Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar, Hindistan'ın İndus Su Anlaşması'nı askıya almasını eleştirerek bunun uluslararası hukukun ihlali anlamına geldiğini söyledi.

Hindistan'ın Cemmu ve Keşmir'de bulunan Pahalgam bölgesinde 22 Nisan'da 26 tatilcinin ölümüyle sonuçlanan silahlı terör saldırısında Pakistan hükümetinin rolü olduğunu ifade etmesinin ardından iki ülke arasında tansiyon düşmüyor. Hindistan'ın iki ülke arasında İndus Nehri ve kollarından su paylaşımını düzenleyen İndus Su Anlaşması'nı askıya almasına Pakistan'dan tepki geldi. Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar, Hindistan'ın anlaşmayı askıya almasını eleştirerek bunun uluslararası hukukun ihlali anlamına geldiğini söyledi. Pakistan'ın hakkı olan su payının tek bir damlasını dahi tehlikeye atılmasına izin vermeyeceğini kaydeden Dar, "Hindistan'ın anlaşmayı tek taraflı askıya alma ya da feshetme hakkı yok" dedi. Pakistan Başbakan Yardımcısı, ülkesinin anlaşmadan doğan tüm haklarını korumaya kararlı olduğunu da vurgulayarak, Hindistn'ın 29 Nisan'ı 30 Nisan'a bağlayan gece saldırı girişimlerini püskürttüğünü kaydederek bölgesel barışa bağlılıklarının sürdüğünü bildirdi. Başbakan Yardımcısı Ishaq Dar, Pahalgam olayının Hindistan tarafından düzenlenen sahte bir operasyon olduğunu açıklayarak bu olayın tek amacının dikkatleri Hindistan'da kök salan özgürlük hareketlerinden başka yöne çekmek olduğunu iddia etti. Hindistan'ı bölgeyi savaşa sürüklemekle suçlayan Dar, Yeni Delhi yönetiminin son söylemlerini de eleştirdi. Dar, Pahalgam olayında Pakistan'ın dahil olduğuna ilişkin iddiaları reddetti. - İSLAMABAD

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Pakistan'dan Hindistan'a İndus Su Anlaşması Tepkisi - Son Dakika

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