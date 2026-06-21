Pakistan İki Ülkeyi Görüşmek Üzere İsviçre'ye Gidiyor

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ve Genelkurmay Başkanı Asim Munir, yarın ABD- İran arasında gerçekleştirilecek görüşmelere katılmak üzere İsviçre'ye doğru yola çıktı.

Pakistan Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, Başbakan Şahbaz Şerif ve Genelkurmay Başkanı Asim Munir'in ABD-İran arasında yarın düzenlenmesi beklenen teknik düzeydeki görüşmelere katılmak üzere İsviçre'ye hareket ettiği kaydedildi. Açıklamada ayrıca Şerif'in uçağa bindiği anlar yer aldı. Başbakan Şerif'e İsviçre ziyaretinde üst düzey yetkililerden oluşan bir heyetin eşlik edeceği kaydedildi.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı, ABD ile İran arasında yürütülen görüşmelerin Katar ve Pakistan'ın arabuluculuğunda yarın İsviçre'nin Bürgenstock kasabasında gerçekleştirileceğini açıklamıştı. Bakanlık, ABD ve İran arasında imzalanan mutabakat zaptının ardından tarafların bir anlaşmaya varmasının beklendiği süreçte Pakistan'ın arabulucu rolünü sürdürmeye devam edeceğini vurgulamıştı. - İSLAMABAD