Pakistan, İran ile Karşılıklı Güven ve İş Birliği İçin Hazır

Pakistan ile İran arasındaki gerginliğin ardından Pakistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Pakistan'ın İran ile karşılıklı güven ve iş birliği ruhu temelinde tüm konularda çalışmaya hazır olduğu ifade edildi.

Pakistan ve İran arasında gerçekleşen karşılıklı saldırılardan sonra ilişkiler açısından pozitif bir açıklama geldi. Pakistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Jalil Abbas Jilani'nin İranlı mevkidaşıyla görüştüğü belirtilirken, "Jilani, Pakistan'ın İran ile karşılıklı güven ve iş birliği ruhu temelinde tüm konularda çalışmaya hazır olduğunu aktardı" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Jilani ve İranlı mevkidaşının durumun gerginliğinin azaltılması konusunda da mutabık kıldıkları belirtilerek, "İki ülkenin büyükelçilerinin kendi başkentlerine dönmeleri de görüşüldü" denildi.

Görüşmeler hakkında İran'dan henüz bir açıklama gelmedi. - İSLAMABAD