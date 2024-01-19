 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Pakistan, İran ile Karşılıklı Güven ve İş Birliği İçin Hazır - Son Dakika
Üye Girişi

Pakistan, İran ile Karşılıklı Güven ve İş Birliği İçin Hazır

Pakistan Dışişleri Bakanlığı, İran ile yaşanan gerginlik sonrasında karşılıklı güven ve iş birliği ruhu temelinde çalışmaya hazır olduklarını açıkladı. Dışişleri Bakanı Jalil Abbas Jilani'nin İranlı mevkidaşıyla yaptığı görüşmede, tüm konularda iş birliği yapma konusunda mutabık kalındığı ve büyükelçilerin kendi başkentlerine dönmesinin de ele alındığı belirtildi.

Pakistan, İran ile Karşılıklı Güven ve İş Birliği İçin Hazır
19.01.2024 - 23:04,  Güncelleme: 23:11
Abone Ol

Pakistan ile İran arasındaki gerginliğin ardından Pakistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Pakistan'ın İran ile karşılıklı güven ve iş birliği ruhu temelinde tüm konularda çalışmaya hazır olduğu ifade edildi.

Pakistan ve İran arasında gerçekleşen karşılıklı saldırılardan sonra ilişkiler açısından pozitif bir açıklama geldi. Pakistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Jalil Abbas Jilani'nin İranlı mevkidaşıyla görüştüğü belirtilirken, "Jilani, Pakistan'ın İran ile karşılıklı güven ve iş birliği ruhu temelinde tüm konularda çalışmaya hazır olduğunu aktardı" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Jilani ve İranlı mevkidaşının durumun gerginliğinin azaltılması konusunda da mutabık kıldıkları belirtilerek, "İki ülkenin büyükelçilerinin kendi başkentlerine dönmeleri de görüşüldü" denildi.

Görüşmeler hakkında İran'dan henüz bir açıklama gelmedi. - İSLAMABAD

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Dışişleri Bakanlığı, Pakistan, İran, Diplomasi, Dış Politika, Uluslararası İlişkiler, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Pakistan, İran ile Karşılıklı Güven ve İş Birliği İçin Hazır - Son Dakika


12:27
Türkiye Uzay Ajansı Başkanı'ndan 55 milyon dolar eleştirilerine yanıt: Futbol vurgununda bundan fazlası çalındı Türkiye Uzay Ajansı Başkanı'ndan 55 milyon dolar eleştirilerine yanıt: Futbol vurgununda bundan fazlası çalındı
12:11
Arnold Schwarzenegger'ın uğruna gözaltına alındığı saati 294 bin dolara satıldı Arnold Schwarzenegger'ın uğruna gözaltına alındığı saati 294 bin dolara satıldı
11:41
Tuvana Türkay, hamak yogası yaptığı anları yayınladı Tuvana Türkay, hamak yogası yaptığı anları yayınladı
11:23
İstanbul seçimi için sürpriz gelişme! Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum'a iki rakip daha geliyor İstanbul seçimi için sürpriz gelişme! Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum'a iki rakip daha geliyor
10:48
Akran zorbalığı kamerada: Arkadaşlarını kavga ettirip izlediler Akran zorbalığı kamerada: Arkadaşlarını kavga ettirip izlediler
10:47
İstanbul Havalimanı'nda piyasa değeri 68 milyon lira olan 568 kilo uyuşturucu ele geçirildi İstanbul Havalimanı'nda piyasa değeri 68 milyon lira olan 568 kilo uyuşturucu ele geçirildi
10:32
Bülent Ersoy, Zeki Müren'den morgda helallik istediğini söyledi Bülent Ersoy, Zeki Müren'den morgda helallik istediğini söyledi
10:26
Bomba iddia! Seçim öncesi emeklilerin tamamına 4 bin TL ile 8 bin TL arasında seyyanen zam yapılabilir Bomba iddia! Seçim öncesi emeklilerin tamamına 4 bin TL ile 8 bin TL arasında seyyanen zam yapılabilir

Son Dakika
12:27 Türkiye Uzay Ajansı Başkanı'ndan 55 milyon dolar eleştirilerine yanıt: Futbol vurgununda bundan fazlası çalındı
12:11 Arnold Schwarzenegger'ın uğruna gözaltına alındığı saati 294 bin dolara satıldı
11:41 Tuvana Türkay, hamak yogası yaptığı anları yayınladı
11:23 İstanbul seçimi için sürpriz gelişme! Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum'a iki rakip daha geliyor
10:48 Akran zorbalığı kamerada: Arkadaşlarını kavga ettirip izlediler
10:47 İstanbul Havalimanı'nda piyasa değeri 68 milyon lira olan 568 kilo uyuşturucu ele geçirildi
10:32 Bülent Ersoy, Zeki Müren'den morgda helallik istediğini söyledi
10:26 Bomba iddia! Seçim öncesi emeklilerin tamamına 4 bin TL ile 8 bin TL arasında seyyanen zam yapılabilir
10:12 6 kişilik bir Rus jeti Afganistan'ın kuzeyinde düştü
09:49 İstanbul'da mühendisin ölümüne ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2024 12:45:44. #1.13#
SON DAKİKA: Pakistan, İran ile Karşılıklı Güven ve İş Birliği İçin Hazır - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement