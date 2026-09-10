Pakistan, Mekke İttifakı'nın savunma amaçlı olduğunu ve genişletme planı olmadığını duyurdu - Son Dakika
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Pakistan, Mekke İttifakı'nın savunma amaçlı olduğunu ve genişletme planı olmadığını duyurdu

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Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Pakistan, Türkiye ve Suudi Arabistan arasındaki Mekke İttifakı'nın "savunma amaçlı" olduğunu ve şu anda genişletilmesine yönelik bir plan bulunmadığını açıkladı.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Pakistan, Türkiye ve Suudi Arabistan arasındaki Mekke İttifakı'nın "savunma amaçlı" olduğunu ve şu anda genişletilmesine yönelik herhangi bir plan olmadığını açıkladı.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na ilişkin açıklamada bulundu. Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Suudi Arabistan'ın Husiler tarafından saldırıya uğramasının ardından Pakistan'ın anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerini nasıl yerine getirmeyi planladığına ilişkin bir soruya, Mekke İttifakı'nın "savunma amaçlı" olduğunu ve şu anda genişletilmesine yönelik herhangi bir plan olmadığını aktardı.

"Üç ülkeden herhangi birine yönelik saldırı, hepsine yönelik saldırı olarak kabul ediliyor"

Pakistan Savunma Bakanı Khawaja Asif, salı günü yaptığı açıklamada, İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarının Mekke İttifakı'nı harekete geçirebileceği uyarısında bulundu. Asif, "Üçlü anlaşma kapsamında, üç ülkeden herhangi birine yönelik saldırı, hepsine yönelik saldırı olarak kabul ediliyor. Bu konuda hiçbir belirsizlik yok. Bunda şüphe olmamalı. Bu anlaşmanın şartlarına bağlıyız ve gerekirse bunlara uyacağız" dedi.

Suudi Arabistan'da 73 kişi yaralanmıştı

Suudi Arabistan ile Yemen'deki İran destekli Husiler arasında devam eden gerilimde karşılıklı saldırılar sürüyor. Husilerin geçtiğimiz salı günü Suudi Arabistan'ın Abha, Khamis Mushait, Jazan ve Najran kentlerine düzenlediği saldırılarda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 73 sivil yaralanmıştı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Pakistan, Mekke İttifakı'nın savunma amaçlı olduğunu ve genişletme planı olmadığını duyurdu - Son Dakika

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