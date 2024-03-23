Pakistan Milli Günü Ankara\'da Kutlandı

Pakistan Ankara Büyükelçiliği tarafından, Büyükelçi Pakistan Büyükelçisi Yousaf Junaid'ın katılımıyla Pakistan Milli Günü kutlandı.
Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliği'nde Pakistan Milli Günü kutlandı. Pakistan'ın Türkiye Büyükelçisi Yousaf Junaid ve Pakistan topluluğunun yer aldığı kutlamada, Pakistan bayrağı milli marş eşliğinde göndere çekti. Bu vesileyle Pakistan Cumhurbaşkanı ve Başbakanı'nın özel mesajları okundu.
Burada bir konuşma gerçekleştiren Junaid, Pakistan Günü'nün tarihi öneminin altını çizdi. Junaid, Pakistan Günü'nün, kurucu ataların alt kıtadaki Müslümanlar için bağımsız bir vatan kurmak için yaptıkları büyük fedakarlıkların bir hatırlatıcısı olduğunu vurguladı. Junaid, günün anlamının, Pakistan'ın kuruluşunun gerçek hedeflerine olan bağlılığını yenileyen, Pakistan'ın kurucu liderlerine saygı duruşunda bulunma günü olduğunu belirtti.
Büyükelçi Junaid, Pakistan ile Türkiye arasındaki kardeşlik bağlarına dikkat çekerek, kardeşlik ilişkilerinin yüzyıllar öncesine dayandığını vurguladı. Tebrik mesajları gönderen ve Asya'yı Avrupa'ya bağlayan İstanbul Boğazı üzerindeki köprüleri Pakistan bayrağının renginde aydınlatarak Pakistan Günü kutlamalarına katılan Türk liderlerine ve halkına teşekkür etti. - ANKARA
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Serdivan Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Yusuf Alemdar, Hendek ilçesinde ziyaretlerde bulundu. Alemdar, ilçede esnafı ziyaret ederek, 31 Mart seçimlerinde Hendek'ten güçlü bir destek beklediklerini belirtti. Cumhur İttifakı olarak Sakarya'da en yüksek oyu almak için son ana kadar çalışmaya devam edeceklerini vurgulayan Alemdar, Sakarya'yı daha güzel yarınlara taşıyacak kadroların hazır ve kararlı olduğunu kaydetti. Alemdar, Hendek Meydan Projesini inceledikten sonra Yeşilyurt Mahallesi'nde iftar programına katıldı ve burada yaptığı konuşmada, AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın Hendek için önemli hizmetler gerçekleştirdiğini ve yeni dönemde de işleri derhal başlatacaklarını belirtti.
Nebi Hatipoğlu, Çamlıca Mahallesi'nde esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek mahalle sakinlerinin ihtiyaç ve beklentilerini dinledi. Hatipoğlu, Eskişehir'de yaşanan sorunları bildiğini ve bu sorunlara çözüm üretecek projeler hazırladığını belirtti. Aday olduğu günden beri vatandaşların yaşadığı sorunları dile getiren Hatipoğlu, göreve geldiğinde korunaklı duraklar, sık seferli ve ucuz ulaşım, temiz yollar ve vatandaşın hak ettiği tüm hizmetleri getireceğini söyledi.
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Moskova'daki terör saldırısını kınadı. Erdoğan ayrıca, partisinin Ankara'daki mitinginde İstanbul seçimlerini hatırlattı ve Murat Kurum'un İstanbul'u kazanmasını istedi.
Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü tarafından kente kazandırılan önemli eserler, törenle hizmete açıldı. Belediye tarafından son bir ayda 5 yatırımın açılışı yapılırken, 4 projenin yatırıma dönüşmesi için de çalışmalar başladı.
Cumhur İttifakı'nın Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın, göreve geldiğinde emeklilere ve gençlere destekte bulunacağını söyledi. Ayaydın, emeklilere aylık 5 bin lira ödeme yapacaklarını ve gençlere evlendikleri takdirde bir yıl boyunca her ay 5 bin lira kira yardımı yapacaklarını belirtti. Ayrıca, kadınlara iş yeri açmaları için 25 bin lira yardım sağlanacağını ve şiddet gören kadınlara avukatlık desteği verileceğini ifade etti.
Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Kadın Kolları Teşkilatı üyeleriyle bir araya gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Oltu'daki kadınların yaşadığı sorunları daha yakından tanımak için Kadın Kolları Teşkilatı üyelerinin aktardığı bilgileri dikkate alan Destici, çalışmaları için teşekkür etti ve kadınların siyasette daha fazla söz sahibi olmaları adına desteklerini dile getirdi.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye'nin su zengini bir ülke olmadığını belirterek, 2030'lu yıllarda su fakiri olabileceğimizi söyledi. Bakan Yumaklı, tarım sektörünün diğer sektörlere göre daha hızlı etkilendiğini ve su verimliliği konusunda çalışmaların önemli olduğunu vurguladı.
Karaman'da yapılan çalışmalarda, asayiş, narkotik ve trafik suçlarıyla mücadele kapsamında 4 bin 861 kişi sorgulandı ve 13 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 11'i tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı. Polis ekipleri, operasyonlar sonucunda 2 ruhsatsız tabanca, 5 kesici-delici alet, 43 gram uyuşturucu, 700 uyuşturucu hap, 7 bin dolu/boş makaron ve 22 kilogram kaçak tütün ele geçirdi.
Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok, Ankara'ya havaalanı gibi yollar yapacaklarını ve köyleri Avrupa'nın köyleri gibi yapacaklarını söyledi. Altınok, seçim sürecinde Ankara'nın bütün ilçelerini gezdiğini ve ilçe belediyelerinin yapamadığı hizmetleri yaptığını belirtti. Ayrıca, ulaşım problemini çözeceklerini, metro ağını genişleteceklerini ve tarım ile hayvancılığı destekleyeceklerini ifade etti.
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