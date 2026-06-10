Pakistan, Teröristlere Saldırı Düzenledi

Pakistan Enformasyon Bakanı Attaullah Tarar, Afganistan sınırındaki terör sığınaklarına düzenlenen saldırıda Hindistan destekli 26 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Pakistan Enformasyon Bakanı Attaullah Tarar, Afganistan'a yönelik saldırılara ilişkin açıklama yaptı. Bakan Tarar, "Pakistan'da son dönemde yaşanan terör olaylarının ardından Pakistan-Afganistan sınır bölgelerinde Fitna al-Khawarij mensuplarının saklandığı yerlere ve sığınaklara yönelik hassas ve planlı saldırılar düzenlendi. Hindistan destekli 26 örgüt mensubu öldürüldü" bilgisini paylaştı. Kamplar ve saklanma yerlerine yönelik saldırıların hassasiyetle, güvenilir istihbarata dayanarak gerçekleştirildiğini belirten Tarar, "Eğitim merkezi, saklanma yeri, mühimmat deposu ve Fitna Al Khwarij Komutanı Aleem Khan Khushali ile Komutan Akhtar Muhammad Jani Khel'e ait Marakiz de dahil olmak üzere 4 hedef tamamen imha edildi" ifadelerini kullandı. Tarar, "Pakistan her zaman bölgede barış ve istikrarı korumaya çalışmıştır. Ancak aynı zamanda vatandaşlarımızın güvenliği en büyük önceliğimiz olmaya devam etmektedir. Terörle mücadele operasyonlarımız, yabancı kaynaklı ve destekli terörizm tehdidini ülkeden tamamen ortadan kaldırmak için tüm hızıyla devam edecektir" dedi.

"Fitna al-Khawarij", Pakistan'ın ülkede terör örgütü listesinde yer alan Tehreek-i-Taliban (TTP-Pakistan Talibanı) için kullandığı bir terim olarak biliniyor.

Afganistan, Pakistan'ın sivilleri hedef aldığını duyurmuştu

Afganistan Hükümet Sözcüsü Zabihullah Mücahid, yaptığı açıklamada gece saatlerinde Pakistan ordusunun ülkeyi hedef aldığını, Kunar, Khost ve Paktika vilayetlerinde sivillerin evlerini bombaladığını belirterek, saldırılarda 11'i çocuk olmak üzere 13 kişinin hayatını kaybettiğini, 14 kadın ve çocuğun ise yaralandığını ifade etmişti. - İSLAMABAD