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Pakistan Yüksek Mahkemesi, Navaz Şerif'in Seçim Yasağını Kaldırdı - Son Dakika
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Pakistan Yüksek Mahkemesi, Navaz Şerif'in Seçim Yasağını Kaldırdı

Pakistan Yüksek Mahkemesi, Panama Belgeleri nedeniyle görevden alınan eski Başbakan Navaz Şerif'in ömür boyu seçim yasağını kaldırdı. Yüksek Mahkeme'nin kararı, Şerif'in dördüncü kez başbakanlığa aday olmasının önünü açtı. Ancak Imran Khan hakkındaki yolsuzluk davası devam ediyor ve şubattaki seçimde aday olamayacak.

Pakistan Yüksek Mahkemesi, Navaz Şerif\'in Seçim Yasağını Kaldırdı
08.01.2024 - 18:16,
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Pakistan Yüksek Mahkemesi, 2017'de görevden alınan ve hakkında ömür boyu seçim yasağı getirilen Navaz Şerif'in seçim yasağını kaldırdı.

Panama Belgeleri nedeniyle yapılan yolsuzluk suçlamaları gerekçe gösterilerek 2017'de Pakistan Yüksek Mahkemesi tarafından görevden alınan Pakistan'ın eski Başbakanı 74 yaşındaki Navaz Şerif'in ömür boyu olan seçim yasağı kaldırıldı. Pakistan Yüksek Mahkemesi'nin 7 yargıçtan oluşan heyeti, cezai hüküm giymiş kişilerin ömür boyu seçimlere katılmasını engelleyen yasağın kaldırılmasını 1'e karşı 6 oyla kabul etti. Anayasanın belirli hükümleri uyarınca hüküm giyen siyasetçilere ömür boyu seçimlerden men cezası veren 2018 tarihli bir önceki karar Yüksek Mahkeme tarafından iptal edilmiş oldu.

Baş Yargıç Qazi Faez Isa yaptığı açıklamada, ömür boyu seçim yasaklarının vatandaşların seçimlere katılma ve kendi seçtikleri bir adaya oy verme temel hakkını kısıtladığını belirtti.

Navaz'ın partisi Pakistan Müslüman Birliği-Navaz (PML-N) ülkede 8 Şubat'ta yapılması planlanan genel seçimleri kazanmaya aday gösterilirken, karar Navaz'ın dördüncü kez başbakanlığa aday olmasının önünü açtı. Hakkında başlatılan soruşturma çerçevesinde 10 ay cezaevinde kalan Navaz Şerif, 2019 yılının kasım ayında sağlık sorunları nedeniyle serbest bırakılmasının ardından İngiltere'nin başkenti Londra'ya gitmişti. Şerif, 4 yıl sonra 2023'te ülkesine geri dönmüştü.

Karar Imran Khan'ı etkilemiyor

Hakkındaki yolsuzluk davası çerçevesinde 5 Ağustos'tan bu yana hapiste olan Imran Khan ise, devlet hediyelerini satma ve mal varlığını gizleme suçlamalarını içeren Toshakhana davasında suçlu bulunmuş ve 3 yıl hapse mahkum edilmişti. Hakkında 5 yıl seçim yasağı bulunan Khan, ömür boyu seçim yasağına çarptırılmadığı için söz konusu karardan yararlanamazken, şubattaki seçimde aday olamayacak. - İSLAMABAD

Kaynak: İHA
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