Palandöken Belediye Başkanı Sunar, milletvekili ve ilçe başkanıyla saha çalışmalarını inceledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Palandöken Belediye Başkanı Sunar, milletvekili ve ilçe başkanıyla saha çalışmalarını inceledi

Palandöken Belediye Başkanı Sunar, milletvekili ve ilçe başkanıyla saha çalışmalarını inceledi
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, AK Parti Erzurum Milletvekili Mehmet Emin Öz ve İlçe Başkanı Durmuş Kılıç ile mahallelerdeki belediye hizmetlerini yerinde denetledi. Heyet, vatandaşların taleplerini dinleyip teşkilat mensuplarıyla istişare toplantıları gerçekleştirdi.

Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, AK Parti Erzurum Milletvekili Mehmet Emin Öz ve AK Parti Palandöken İlçe Başkanı Durmuş Kılıç ile birlikte ilçede yürütülen belediye hizmetlerini yerinde inceledi.

Mahallelerde devam eden çalışmaları tek tek değerlendiren heyet, vatandaşların taleplerini dinleyerek tamamlanan ve devam eden yatırımlar hakkında istişarelerde bulundu. Saha programında, hizmetlerin daha etkin ve verimli şekilde sürdürülmesine yönelik değerlendirmeler gerçekleştirildi.

Saha incelemelerinin ardından AK Parti Palandöken Mahalle Temsilciliklerini ziyaret eden heyet; teşkilat mensuplarıyla bir araya gelerek istişare toplantıları gerçekleştirdi. Buluşmalarda, AK Parti'nin eser ve hizmet odaklı belediyecilik anlayışı ile millete hizmet vizyonu vurgulandı.

Program boyunca dayanışma, istişare ve ortak hedefler ön plana çıkarken, "Milletin emrinde 7 gün 24 saat anlayışıyla çalışmaya devam" mesajı verildi. Teşkilatın her kademesiyle omuz omuza sürdürülen çalışmaların, Palandöken'e değer katacak yeni hizmetlerle devam edeceği ifade edildi.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Mehmet Emin Öz, Muhammet Sunar, Milletvekili, Palandöken, AK Parti, Politika, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Palandöken Belediye Başkanı Sunar, milletvekili ve ilçe başkanıyla saha çalışmalarını inceledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Memur ve emeklinin beklediği haber: Masada 4 farklı senaryo var Memur ve emeklinin beklediği haber: Masada 4 farklı senaryo var
Yüreğir belediyesi için mahkeme kararını verdi CHP’den hamle gecikmedi Yüreğir belediyesi için mahkeme kararını verdi! CHP'den hamle gecikmedi
10 yıl sonra yakalanmıştı Suikast timindeki ismin yardım ağı deşifre 10 yıl sonra yakalanmıştı! Suikast timindeki ismin yardım ağı deşifre
Nepal’de korkunç bilanço Felaketin boyutu her saat artıyor Nepal'de korkunç bilanço! Felaketin boyutu her saat artıyor
Trump 47 yıl sonra bir ilke imza attı İsrail destekçileri küplere bindi Trump 47 yıl sonra bir ilke imza attı! İsrail destekçileri küplere bindi
Prens George’a telefon yasağı Kraliyet unvanı bile bu kuralı değiştiremedi Prens George’a telefon yasağı! Kraliyet unvanı bile bu kuralı değiştiremedi

13:08
Bahçeli’den dikkat çeken Amedspor sözleri: Tehlikeli boyutlar kazanabilir
Bahçeli'den dikkat çeken Amedspor sözleri: Tehlikeli boyutlar kazanabilir
12:20
Sibel Can ve Emir Sarıgül evleniyor
Sibel Can ve Emir Sarıgül evleniyor
12:18
Köprüler ve otoyollar satılıyor mu Bakanlıktan net açıklama geldi
Köprüler ve otoyollar satılıyor mu? Bakanlıktan net açıklama geldi
12:01
Galatasaray’dan sakatlanan Osimhen ve Lemina için açıklama var
Galatasaray'dan sakatlanan Osimhen ve Lemina için açıklama var
11:54
Metrobüste ortalık karıştı: Siz Kemalistler ne yaptınız bu ülkeye
Metrobüste ortalık karıştı: Siz Kemalistler ne yaptınız bu ülkeye?
11:01
Hemşireden infial yaratan paylaşım
Hemşireden infial yaratan paylaşım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.09.2026 13:43:53. #7.12#
SON DAKİKA: Palandöken Belediye Başkanı Sunar, milletvekili ve ilçe başkanıyla saha çalışmalarını inceledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement