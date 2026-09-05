Palandöken Belediye Başkanı Sunar, milletvekili ve ilçe başkanıyla saha çalışmalarını inceledi

Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, AK Parti Erzurum Milletvekili Mehmet Emin Öz ve AK Parti Palandöken İlçe Başkanı Durmuş Kılıç ile birlikte ilçede yürütülen belediye hizmetlerini yerinde inceledi.

Mahallelerde devam eden çalışmaları tek tek değerlendiren heyet, vatandaşların taleplerini dinleyerek tamamlanan ve devam eden yatırımlar hakkında istişarelerde bulundu. Saha programında, hizmetlerin daha etkin ve verimli şekilde sürdürülmesine yönelik değerlendirmeler gerçekleştirildi.

Saha incelemelerinin ardından AK Parti Palandöken Mahalle Temsilciliklerini ziyaret eden heyet; teşkilat mensuplarıyla bir araya gelerek istişare toplantıları gerçekleştirdi. Buluşmalarda, AK Parti'nin eser ve hizmet odaklı belediyecilik anlayışı ile millete hizmet vizyonu vurgulandı.

Program boyunca dayanışma, istişare ve ortak hedefler ön plana çıkarken, "Milletin emrinde 7 gün 24 saat anlayışıyla çalışmaya devam" mesajı verildi. Teşkilatın her kademesiyle omuz omuza sürdürülen çalışmaların, Palandöken'e değer katacak yeni hizmetlerle devam edeceği ifade edildi.