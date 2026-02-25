Pamuk Üretimi Krizde - Son Dakika
Pamuk Üretimi Krizde

25.02.2026 17:16
CHP'li Sarıbal, yetersiz destek ve yanlış yatırımlar nedeniyle çiftçilerin pamuk üretiminden kaçtığını söyledi.

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, "Desteklemelerin yetersiz olması, su kısıtlılığının başlamış olması, hükümetin yanlış ve yetersiz yatırımları ve elektrik paralarından dolayı çiftçi kaçıyor. Buğdaya, arpaya, mercimeğe dönüyor ama pamuktan kaçıyor." ifadelerini kullandı.

Sarıbal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, pamuk ve pamuğa dayalı tekstil sektörünün can çekiştiğini, pamuk ithalatının sürekli arttığını savundu.

ABD ve Brezilya'nın Türkiye'ye pamuk satışında yarıştığını ifade eden Sarıbal, "Bu ülkede 7 milyon dönüm pamuk ekilebiliyordu Aydın'dan Urfa'ya kadar. 2025'te Türkiye 269 bin ton pamuk ihraç ederken, 1 milyon tonun üzerinde pamuk ithal etti. 2025'te pamuğa verdiğimiz döviz, 1 milyar 727 milyon dolar." diye konuştu.

CHP'li Sarıbal, pamuk üretiminin ülke tarım planlamasının önemli bir parçası olduğunu söyleyerek, "Desteklemelerin yetersiz olması, su kısıtlılığının başlamış olması, hükümetin yanlış ve yetersiz yatırımları ve elektrik paralarından dolayı çiftçi kaçıyor. Buğdaya, arpaya, mercimeğe dönüyor ama pamuktan kaçıyor. Yapılan açıklamalar şunu ortaya koyuyor, 2026 yılında en az 100 bin ton daha pamuk üretimi azalacak. Temel mesele şu; kuruluşlar işlevsiz." sözlerini sarf etti.

Kaynak: AA

