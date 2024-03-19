Pamukkale Belediye Başkan Adayı Pekdemir\'den anlamlı anı

Seçim çalışmaları sırasında İl Genel Meclis Başkanlığı yaptığı dönemden bir anısını anlatan Pamukkale Belediye Başkan Adayı Pekdemir, bir bürokratın kendisine "Köylü çamuru sever, ne gerek var" cevabını vermesinin çok gücüne gittiğini anlattı.
Cumhur İttifakı'nın Pamukkale Adayı Halil Pekdemir seçim çalışmaları sırasında İl Genel Meclis Başkanlığı yaptığı dönemde üst düzey bir bürokrat ile arasında geçen diyaloğu anlattı. 2004-2011 yılları arasında İl Genel Meclisi Başkanlığı yapan Başkan Adayı Pekdemir, bürokrat ile yaptığı konuşmada işittiklerinin kendisini nasıl üzdüğünü ve o gün aldığı kararla nasıl bir İGM Başkanlığı yaptığını anlattı. İl Genel Meclis Başkanlığı yaptığı dönemde büyükşehrin yaptığı çalışmaları kendilerinin yaptığını ifade eden Başkan Adayı Pekdemir, "O dönemde 365 köy, 67 belde ve o zamanki sayısıyla 18 ilçeye hizmet veriyorduk. Köylerimizin yol, su, altyapı gibi sorunları vardı. Köylerin yolları çamur içindeydi. Genel olarak sorunları belirledikten sonra köy yollarına kilit taşı ile yapmaya karar verdik ve bu konuda programlar yapıp imkanları zorlayarak bunun yolunu aramaya başladık. Yapmayı planladığımız çalışmalar için kaynak ararken yaptığımız ziyaretlerden birinde bürokratlardan birisi bana 'Köylüler çamura basmaya alışıktır. Kilit taşına ne gerek var' dedi. Bu söz köylerde yaşamın zorluklarını bilen bir köy çocuğu olarak benim çok zoruma gitti" dedi.
"Allah'a şükür bunda da başarılı olduk"
İl Genel Meclisi Başkanlığına seçildiğinde İGM'nin hesaplarında milyonlarca lira olduğunu gördüğünü ifade eden Pekdemir, "Köylüler hizmet bekliyor, bürokrasi paranın faiziyle İl Özel İdaresi'ne bir takım yatırımlar yapıyordu. O günden sonra köy yollarını kilit taşı yapmak ve çamurdan kurtarmak için daha çok program yaptık ve inatla üzerine gidip 10 yıl boyunca 365 köyümüzü çamurlu yollardan kurtarmanın mücadelesini verdik. Bu söz beni öylesine teşvik etti ki. O günden sonra yolları asfaltladık, içme suyu problemlerini çözdük, her köye çocuk oyun parkları yaptık. Yangına karşı köylere itfaiye tankerleri koydurduk. Ayrıca sütçülükle uğraşılan köylerimize de soğuk zincir tankları koydurduk. Tarımsal alanda yaklaşık 500 bin dönüm arazinin toplulaştırmasını yapıp, 250 bin dönüm arazinin de damlama suyu projesini gerçekleştirdik ve sayısı 1 milyonu geçen meyve ağacı fidanlarını da köylülere dağıttık. Allah'a şükür bunda da başarılı olduk" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ
Son Dakika › Politika › Pamukkale Belediye Başkan Adayı Pekdemir'den anlamlı anı - Son Dakika
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