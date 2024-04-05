Pamukkale Belediye Başkanı Ali Rıza Ertemur Personelle Bayramlaştı

Politika

Pamukkale Belediye Başkanı Ali Rıza Ertemur, Ramazan Bayramı öncesinde personelle bayramlaştı.

Pamukkale Belediye Başkanı Ali Rıza Ertemur, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde çalışma arkadaşları ile bir araya gelerek bayramlarını kutladı. Başkan Ertemur, Ana hizmet binası, Atatürk Caddesi ek bina ile Aktepe Sosyal Tesisleri'nde bulunan personelle bayramlaştı. Çalışma arkadaşlarıyla tek tek bayramlaşan Başkan Ali Rıza Ertemur, iyi bayramlar dileyerek, "Pamukkale Belediyesi ailesinin üyeleri olan çalışma arkadaşlarımın Ramazan Bayramı'nı tebrik eder, birlik ve beraberlik içerisinde nice bayramlar diliyorum" diye konuştu.

"Pamukkale'mize bahar getireceğiz"

"Pamukkale'mize bahar getireceğiz" diyen Ali Rıza Ertemur, "Sizlerle birlikte Pamukkale'mize hizmet edeceğiz. Hep birlikte Pamukkale'mize çok güzel bir bahar yaşatacağız. Ailelerinizin de bayramını kutluyorum, bayramdan sonra çok güzel işlere imza atmak için buluşmak üzere. Ramazan Bayramı'mız kutlu olsun" dedi. - DENİZLİ