Pamukkale Belediye Başkanı Ali Rıza Ertemur Personelle Bayramlaştı

Pamukkale Belediye Başkanı Ali Rıza Ertemur, Ramazan Bayramı öncesinde personelle bayramlaştı.
Pamukkale Belediye Başkanı Ali Rıza Ertemur, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde çalışma arkadaşları ile bir araya gelerek bayramlarını kutladı. Başkan Ertemur, Ana hizmet binası, Atatürk Caddesi ek bina ile Aktepe Sosyal Tesisleri'nde bulunan personelle bayramlaştı. Çalışma arkadaşlarıyla tek tek bayramlaşan Başkan Ali Rıza Ertemur, iyi bayramlar dileyerek, "Pamukkale Belediyesi ailesinin üyeleri olan çalışma arkadaşlarımın Ramazan Bayramı'nı tebrik eder, birlik ve beraberlik içerisinde nice bayramlar diliyorum" diye konuştu.
"Pamukkale'mize bahar getireceğiz"
"Pamukkale'mize bahar getireceğiz" diyen Ali Rıza Ertemur, "Sizlerle birlikte Pamukkale'mize hizmet edeceğiz. Hep birlikte Pamukkale'mize çok güzel bir bahar yaşatacağız. Ailelerinizin de bayramını kutluyorum, bayramdan sonra çok güzel işlere imza atmak için buluşmak üzere. Ramazan Bayramı'mız kutlu olsun" dedi. - DENİZLİ
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 9 günlük Ramazan Bayramı tatili öncesi vatandaşlara trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıda bulundu. Bakan Yerlikaya, 'Trafik kurallarına lütfen harfiyen uyalım, aşırı hız yapmayalım. Araçlarımızda da otobüslerde de emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim' dedi.
Cumhur İttifakı'ndan Söğütlü Belediye Başkanlığına seçilen Selçuk Kurt, mazbatasını alarak göreve başladı. Kurt, beraberindeki Cumhur İttifakı meclis üyeleriyle İl Seçim Kuruluna giderek mazbatasını teslim aldı. Daha sonra belediye binasında yapılan duayla göreve başlayan Kurt, önceki başkanlara ve meclis üyelerine teşekkür etti ve ilçeye hizmet etmek için çalışacaklarını belirtti.
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