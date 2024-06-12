Pamukkale Belediyesi 200 Milyon Lira Borçlanma Yetkisi Aldı

Politika

DENİZLİ (İHA) – Mayıs ayında 34 milyon lira borçlanma yetkisi alan Pamukkale Belediyesi Başkanı Ali Rıza Ertemur, Haziran ayı meclis toplantısında ise 200 milyon lira borçlanma yetkisi aldı. Borçlanma kararı, muhalefetin hayır oyuna rağmen oy çokluğuyla alındı.

Pamukkale Belediye Meclisi Haziran ayı olağan toplantılarının ikinci birleşimi, Belediye Başkanı Ali Rıza Ertemur başkanlığında belediye hizmet binasında gerçekleştirdi. İlk toplantıda komisyonlara havale edilen konuların görüşüldüğü ikinci birleşimde, Başkan Ertemur'a 200 milyon liralık borçlanma yetkisini içeren ilgili madde de görüşüldü. Mayıs ayında 34 milyon lira borçlanma yetkisi alan Pamukkale Belediyesi Başkanı Ali Rıza Ertemur, Haziran ayı meclis toplantısında ise 200 milyon lira borçlanma yetkisi talep etti.

Başkan Ertemur, borçlanma istemesindeki nedeni araç alımı olarak özetledi. Gündem maddesiyle ilgili olarak endişelerini paylaşan AK Parti Grup Başkanvekili Osman Nuri Nazlıer ve MHP Grup Başkanvekili Raşit Özdemir, geçtiğimiz ay borçlanma yetkisi verildiği hatırlatılarak, borçlarla anılan bir belediye olmamak istediklerini kaydetti.

Talep edilen KDV dahil olmak üzere 200 milyonluk borçlanma yetkisi AK Parti ve MHP'nin 12 hayır oyuna karşılık, 23 evet oyu ile kabul edildi. - DENİZLİ