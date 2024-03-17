Pamukkale Belediyesi Başkan Adayı Halil Pekdemir\'den Ücretsiz Spor Kursları Projesi

Pamukkale Belediyesi Başkan Adayı Halil Pekdemir, ilçede yılda 20 bin çocuk ve 10 bin kadına ücretsiz spor yapma fırsatı bulacağı projeyi açıkladı.
Cumhur İttifakı'nın AK Partili Pamukkale Belediye Başkan Adayı Halil Pekdemir, ilçede yapılması planlanan ücretsiz spor kursları hakkında bilgi verdi. Başkan Adayı Pekdemir, göreve geldikten sonraki 5 yıllık süreçte bölgede her yıl ücretsiz olarak açılacak Zumba, yogo, halk dansları, satranç, masa tenisi, yüzme, basketbol, voleybol, tenis, tekvando, jimnastik, plates ve benzeri birçok kursla 20 bin çocuk ve 10 bin kadına imkan sağlanacağını açıkladı.
Spor yapmanın insan sağlığına ve yaşamına olumlu etkilerinin herkes tarafından bilindiğini söyleyen ve göreve gelmeleri durumunda, sporun önemini ve sağlıklı yaşam tarzını teşvik etmek için büyük çaba sarf edeceğini dillendiren AK Parti Pamukkale Belediye Başkan Adayı Halil Pekdemir, "Çocuklarımızın ve gençlerimizin odaklarında kendilerine fayda sağlayacak etkinlikler olmalı. Bu şekilde hem onları kötü yollara sapmalarından uzaklaştırmış ve hem de aktif ve sosyal bireyler olma yolunda yönlendirmiş olacağız. Sonuç olarak Pamukkale'nin yaşamı spor etkinlikleri ile birlikte çok daha aktif olacak" dedi. - DENİZLİ
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