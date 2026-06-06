Papa 14. Leo İspanya'da Resmi Ziyaret Gerçekleştirdi

Katoliklerin ruhani lideri Papa 14. Leo, resmi ziyaret gerçekleştirdiği İspanya'da Kral VI. Felipe ve Kraliçe Letizia tarafından törenle karşılandı.

Katoliklerin ruhani lideri Papa 14. Leo, Avrupa Birliği'nde (AB) İtalya haricindeki ilk resmi seyahati için, Katolik Kilisesi'nin çocuk istismarı skandalı nedeniyle büyük itibar kaybına uğradığı İspanya'yı tercih etti. İtalya'nın başkenti Roma'dan İspanya'nın başkenti Madrid'e gerçekleştirdiği uçak seyahati sırasında gazetecilere konuşan Papa Leo, ziyaretin insan hayatına saygı konusunda dünyaya iyi bir örnek sunma gayesi taşıdığını söyledi. Papa, "Hayırseverlik ve her insanın onuruna saygı konusunda çok güçlü bir mesaj verebiliriz" ifadelerini kullandı.

Ziyaret kapsamında cinsel istismar vakalarının kurbanlarıyla da bir araya gelmesi beklenen Papa Leo, uçakta gazetecilere bu durumun "hala kanayan bir yara" olduğunu söyledi.

Papa İspanya'da coşkuyla karşılandı

Papa 14. Leo, dünyaya en fazla Katolik misyoner gönderen ülke olarak bilinen İspanya'ya gelişinde coşkulu ve görkemli törenlerle karşılandı. Ailesinin anne tarafında İspanyol kökleri de olan Leo, başkent Madrid'da uçaktan inişinin ardından İspanya Kralı VI. Felipe ve Kraliçe Letizia tarafından karşılandı.

Papa'yı havalimanında karşılayanlar arasında ayrıca İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ve kabine üyeleri, diplomatik temsilciler ve çeşitli kurumlardan yetkililer de yer aldı.

Ziyaret, son 15 yıl içinde bir papanın İspanya'ya gerçekleştirdiği ilk ziyaret oldu.

Papa için Kraliyet Sarayı'nda tören düzenlendi

Papa Leo, havalimanından sonra geçtiği Kraliyet Sarayı'nda da görkemli bir resmi karşılama töreni ile karşılandı.

Törenin ardından Kraliyet Sarayı'nda gerçekleştirilen programda konuşan Kral Felipe, ülkeyi sarsan istismar skandalının kiliseyi temsil edemeyeceğini söyledi.

Papa konuşmasında Endülüs'e değindi

Kraliyet Sarayı'ndaki konuşmasında insanlığa bölücü ve kutuplaştırıcı anlatıları bir tarafa bırakma çağrısı yapan Papa Leo, bu çağrının Avrupa'nın tamamı için uygun olduğunu ve bu süreçte İspanya'nın temel ve eşsiz bir rol oynayabileceğini söyledi.

İnsanların güvenlik arayışı içinde çoğu zaman silahlandığını ve duvarlar ördüklerini ifade ettiği konuşmasında güvenliğin birlikte yürümeyi ve yan yana büyümek yoluyla da inşa edilebileceğini vurgulayan Papa, "İber Yarımadası'nın tarihi bunun tanıklığını yapmaktadır" dedi.

Konuşmasında Endülüs Devleti'ne değinen Papa, "İber Yarımadası'ndaki İslam varlığı, uzun süreli siyasi, kültürel ve dini bir gerçeklik oluşturmuştur. Bu dönem yalnızca çatışmalarla değil, aynı zamanda Hristiyanlar, Müslümanlar ve Yahudiler arasında hakikatin manası üzerine temas, sohbet ve diyalog alanları oluşturma girişimleriyle de şekillenmiştir. (Kastilya Kralı) X. Alfonso'nun desteklediği Toledo Çevirmenler Okulu'nda üç dinin mensupları, birlikte çalışarak Arapça, Yunanca ve İbranice mirasın zengin metinlerini tercüme etmiştir. Böylece İbn Rüşd ve İbn Meymün gibi düşünürlerin eserleri dahil birçok metin yaygınlaşmıştır" dedi.

Papa'nın bugün Madrid'in Santiago Bernabeu Stadı yakınlarında bir dua ayini gerçekleştirmesi ve etkinliğe büyük kısmı gençlerden oluşan 400 bin kişinin katılması planlanıyor.

İspanya Parlamentosuna hitap edecek

Papa'nın 6-12 Haziran tarihleri arasında planlanan ziyareti, başkent Madrid, Barselona ve Kanarya Adaları olmak üzere üç ayrı bölümden oluşacak. Leo'nun ziyaretinin Madrid ayağının en öne çıkan etkinliği, 8 Haziran'da İspanya Parlamentosu'na hitap etmesi olacak.

İspanyol kraliyet ailesi üyeleriyle de görüşeceği ziyaret programının devamında Papa, 10 Haziran'da Katalan mimar Antoni Gaudi'nin ölümünün yüzüncü yıl dönümü anma etkinlerine katılmak üzere Barselona'yı ziyaret edecek. Burada modern mimarinin öncülerinden sayılan Gaudi'nin tamamlanmamış şaheseri La Sagrada Familia Bazilikası'nda bir ayin yönetecek olan Papa, ayrıca bu yapıyı dünyanın en yüksek kilisesi haline getiren İsa Mesih Kulesi'nin açılışını yapacak.

Kanarya Adaları'nda göçmenlerle buluşacak

Papa Leo ziyareti kapsamında ayrıca Kanarya Adaları'na giderek Afrika'dan Avrupa'ya ulaşmak için hayatlarını tehlikeye atarak İspanyol adalarına gelen göçmenlerle bir araya gelecek.

ABD Başkanı Donald Trump'ın göç karşıtı politikalarını eleştirmesiyle bilinen Papa, ziyaretinin son durağında göçmenlere bakım sağlayan insani yardım kuruluşlarının temsilcileriyle de görüşecek.

Kilise, İspanya'daki istismar mağdurlarına tazminat ödeyecek

Resmi araştırmalara göre 1940 yılından bu yana yaklaşık 200 bin çocuğun Katolik din adamlarının istismarına maruz kaldığı tahmin edilen ülkede İspanya hükümeti ve Katolik Kilisesi bu yıl, mağdurlara tazminat ödenmesini öngören bir anlaşma imzalamıştı. - MADRİD