İYİ Parti lideri Akşener'den Hazine ve Maliye Bakanı Nebati hakkında dikkat çeken sözler: Yeni öğrendiği tüm kelimeleri sıralıyor - Son Dakika
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İYİ Parti lideri Akşener'den Hazine ve Maliye Bakanı Nebati hakkında dikkat çeken sözler: Yeni öğrendiği tüm kelimeleri sıralıyor

05.10.2022 11:20

Geçen hafta yabancı akademisyenlerin katıldığı toplantıdaki 'epistemolojik kopuş' çıkışı gündem olan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'ye yönelik İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Işıltılı gözler hiç geri kalır mı? Kılıf aramaya doyamadıkları sözde ekonomi modelini tarif etmek için adeta yeni öğrendiği tüm kelimeleri sıralıyor" ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, parti grubundaki konuşmasının önemli bir kısmını ekonomi yönetimine ayırdı. Akşener'in hedefinde geçtiğimiz günlerde Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin, Yalova'da bir lojistik merkezinin açılış töreninde yaptığı konuşma da vardı.

Kürsüde Nebati'nin ''Neo klasik ekonomi düşüncesinden epistemolojik bir kopuşu temsil eden heteredoks yaklaşım günümüzde giderek ön plana çıkan davranışsal ekonomi ve nöro-ekonomi ile daha fazla önem kazanmaktadır" cümlesini okuyan Akşener bir ara gülmesine mani olamadı.

"ÖĞRENDİĞİ TÜM KELİMELERİ AYNI CÜMLEDE KULLANDI"

İYİ Parti lideri konuşmasında ise şunları söyledi: "Işıltılı gözler hiç geri kalır mı? Kılıf aramaya doyamadıkları sözde ekonomi modelini tarif etmek için adeta yeni öğrendiği tüm kelimeleri sıralıyor. Yeni öğrendiği kelimeleri aynı cümle içinde kullanmaya çalışan çocuklar gibi 'Neo klasik ekonomi düşüncesinden epistemolojik bir kopuşu temsil eden heteredoks yaklaşım günümüzde giderek ön plana çıkan davranışsal ekonomi ve nöro-ekonomi ile daha fazla önem kazanmaktadır' dedi."

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Nureddin Nebati, Meral Akşener, Politika, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: İYİ Parti lideri Akşener'den Hazine ve Maliye Bakanı Nebati hakkında dikkat çeken sözler: Yeni öğrendiği tüm kelimeleri sıralıyor - Son Dakika
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