Paşinyan'a Esir İddiası Tepkisi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Paşinyan'a Esir İddiası Tepkisi

11.08.2025 11:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ermenistan Sözcüsü, Paşinyan'ın esirlerle ilgili görüşmelerde konuştugunu açıkladı.

Ermenistan Başbakanlık Sözcüsü Nazeli Baghdasaryan, sosyal medya hesabından "Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın Washinton'daki görüşmede Azerbaycan'da tutulan Ermeni esirlerin geri döndürülmesine karşı çıktığı" iddialarına tepki gösterdi.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşisyan geçtiğimiz hafta Washington'a gerçekleştirdiği ziyarette ABD Başkanı Donald Trump ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya gelmişti. Ermeni basını, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın görüşmelerde "Azerbaycan'da tutulan Ermeni esirlerin geri döndürülmesine karşı çıktığını" iddia etti. Ermenistan Başbakanlık Sözcüsü Nazeli Baghdasaryan da söz konusu iddialara yönelik sosyal medya hesabından açıklama yaptı. İddialara tepki gösteren Baghdasaryan, Paşinyan'ın inisiyatifiyle Trump ile yaptığı görüşmede Ermeni esirlerin konusu gündeme getirdiğini vurguladı. Ayrıca, farklı formatlardaki görüşmelere katılan Ermenistan yetkilileri de Ermenistan Başbakanı'nın bu konuyu gündeme getirdiğini ve bu konuda çözümler aradığını bildirdi. - ERİVAN

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Nikol Paşinyan, Başbakanlık, Azerbaycan, Washington, Ermenistan, Diplomasi, Güvenlik, Politika, erivan, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika Paşinyan'a Esir İddiası Tepkisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ameliyat öncesi, Ferdi Tayfur çalınmasını istedi Ameliyat öncesi, Ferdi Tayfur çalınmasını istedi
Otobüs şoförü valizin hareket ettiğini fark etti, içini açınca şaşkına döndü Otobüs şoförü valizin hareket ettiğini fark etti, içini açınca şaşkına döndü
Gurbetçiler dönüş yoluna geçti, araç kuyruğunun sonu görünmedi Gurbetçiler dönüş yoluna geçti, araç kuyruğunun sonu görünmedi
Ayılara yakından bakmak isterken saldırıya uğradı Ayılara yakından bakmak isterken saldırıya uğradı
Romanya’da uçak kazası: 2 ölü Romanya'da uçak kazası: 2 ölü
70 yıllık dev silah şirketi konkordato ilan etti 70 yıllık dev silah şirketi konkordato ilan etti
Taraftar tepki gösterdi, Fenerbahçe transferi iptal etti Taraftar tepki gösterdi, Fenerbahçe transferi iptal etti
Kabine toplanıyor Masada 4 kritik başlık var Kabine toplanıyor! Masada 4 kritik başlık var
Romulo adım adım Süper Lig’den Bundesliga’ya Romulo adım adım Süper Lig'den Bundesliga'ya
Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: En düşük memur maaşı 67 bin liranın üzerinde olmalı Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: En düşük memur maaşı 67 bin liranın üzerinde olmalı
Beşiktaş’tan ayrılan Masuaku Premier Lig’e geri döndü Beşiktaş'tan ayrılan Masuaku Premier Lig'e geri döndü

11:37
Depreme yayın sırasında yakalanan radyocu büyük korku yaşadı
Depreme yayın sırasında yakalanan radyocu büyük korku yaşadı
10:37
Japon deprem uzmanından yeni uyarı 3 noktayı işaret etti
Japon deprem uzmanından yeni uyarı! 3 noktayı işaret etti
10:12
Depremde yıkılan binayla ilgili vahim iddia: Pide salonu kolonları kesmiş
Depremde yıkılan binayla ilgili vahim iddia: Pide salonu kolonları kesmiş
07:13
Depremin vurduğu Sındırgı havadan görüntülendi
Depremin vurduğu Sındırgı havadan görüntülendi
23:50
Selçuk Şahin, teknik direktörlüğe adım attığı maçta hezimeti yaşadı
Selçuk Şahin, teknik direktörlüğe adım attığı maçta hezimeti yaşadı
17:39
Halit Yukay’ın teknesine çarptığı ileri sürülen geminin kaptanı tutuklandı
Halit Yukay'ın teknesine çarptığı ileri sürülen geminin kaptanı tutuklandı
17:34
Volkan Demirel, Kerem’in hangi takımda oynaması gerektiğini açıkladı
Volkan Demirel, Kerem'in hangi takımda oynaması gerektiğini açıkladı
17:15
Antalya’da 33 dereceyi bulan deniz suyu sıcaklığı birçok kenti geride bıraktı
Antalya'da 33 dereceyi bulan deniz suyu sıcaklığı birçok kenti geride bıraktı
17:07
Cengiz Ünder yine yurt dışı yolcusu Yeni adresi çok sürpriz
Cengiz Ünder yine yurt dışı yolcusu! Yeni adresi çok sürpriz
16:54
Barış Alper Yılmaz’a resmi teklif Galatasaray’ın istediği dev bonservis belli oldu
Barış Alper Yılmaz'a resmi teklif! Galatasaray'ın istediği dev bonservis belli oldu
16:06
Bursa’da gençlerin kavgası caddeyi boks ringine çevirdi
Bursa'da gençlerin kavgası caddeyi boks ringine çevirdi
15:56
Çanakkale’de küle dönen evde bir tek Kur’an-ı Kerim’ler yanmadı
Çanakkale'de küle dönen evde bir tek Kur'an-ı Kerim'ler yanmadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.08.2025 11:58:25. #7.12#
SON DAKİKA: Paşinyan'a Esir İddiası Tepkisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.