Paşinyan'dan Barış Anlaşmasına Anayasa Açıklaması

21.08.2025 17:39
Paşinyan, Azerbaycan ile barış anlaşması için gerekiyorsa Anayasa değişikliğine hazır olduğunu belirtti.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Ermenistan ile Azerbaycan arasında imzalanacak barış anlaşmasına değinerek, "Azerbaycan ile imzalanacak barış anlaşmasının Ermenistan Anayasası ile çeliştiğinde değişiklikler yapmaya hazırım" dedi.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, kabine toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında Ermenistan ile Azerbaycan arasında imzalanacak barış anlaşmasına değindi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in barış anlaşmasının paraflanmasının ardından Ermenistan Anayasası'nda değişiklik yapılması gerektiğini dile getirdiği hatırlatılan Paşinyan, "Onay sürecinde, eğer Anayasa Mahkememiz şu anda paraflanmış olan ve sonuçta imzalanacak barış anlaşmasının anayasa ile çeliştiğine karar verirse, anayasa değişikliklerini bizzat ben başlatacağım. Ancak şu anda bunun üzerine düşünmeye gerek yok" dedi.

Paşinyan, ayrıca 2027'de hükümetin yeni bir anayasa kabul etme gündeminin bulunduğunu aktararak, "Şu anda yeni anayasa taslağı üzerinde çalışıyoruz. Hazır olduğunda muhtemelen referanduma gideceğiz. Ama bunun Azerbaycan ile barış süreci ile hiçbir bağlantısı yok. Yine de stratejik açıdan bu sürece etkisi olabilir" dedi. - ERİVAN

Kaynak: İHA

Paşinyan'dan Barış Anlaşmasına Anayasa Açıklaması
