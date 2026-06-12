Paşinyan'dan Putin'e Tebrik Mektubu - Son Dakika
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Paşinyan'dan Putin'e Tebrik Mektubu

12.06.2026 14:25
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Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Rusya Günü'nde Putin'e tebrik mesajı gönderdi. Putin henüz tebrik etmedi.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, seçim zaferi dolayısıyla henüz kendisini tebrik etmeyen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e "Rusya Günü" nedeniyle tebrik mektubu gönderdi.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Rusya Günü vesilesiyle Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e tebrik mesajı gönderdi. Paşinyan mesajında, "Bu önemli bayram, Rusya vatandaşlarının ülkelerinin geleceğine karşı duydukları sorumluluğu ve dostane Rus halkının ülkelerinin kalkınma yolunu bağımsız olarak seçme arzusunu somutlaştırıyor. Ermenistan ve Rusya halkları arasındaki çok yönlü bağların yanı sıra birbirlerinin egemenliğine ve devlet çıkarlarına saygı temelinde açık ve yapıcı bir diyaloğa yönelik karşılıklı istekliliğin, ülkelerimiz arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesine ve mevcut tüm imkanların değerlendirilmesine katkıda bulunmaya devam edeceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı. Paşinyan mesajının sonunda, Putin'e devlet faaliyetlerinde başarılar dilerken, Rusya halkı için de refah ve esenlik temennisinde bulundu.

Putin henüz Paşinyan'ı tebrik etmedi

Rusya lideri Putin, Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ı 7 Haziran parlamento seçimlerinde elde ettiği zaferden dolayı henüz tebrik etmedi. Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov, Putin'in Paşinyan'ı tebrik edip etmeyeceği yönündeki sorulan soruya, "nihai resmi sonuçları bekleyecekleri" cevabını vermişti. Peskov, Moskova'nın süreci yakından takip ettiğini, ancak tebrik için henüz erken olduğunu belirterek, "Nihai resmi sonuçları beklemek önemli. Bildiğiniz gibi pek çok belirsiz nokta söz konusuydu. Seçim sürecine ilişkin çok sayıda ihlal raporu ve usulsüzlük ihbarı gördük. Bu nedenle resmi sonuçları ve nihai kararları beklemeyi tercih ediyoruz" demişti. - ERİVAN

Kaynak: İHA

Vladimir Putin, Ermenistan, Diplomasi, Politika, Rusya, Dünya, Son Dakika

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