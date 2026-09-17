Paşinyan, Rusya'nın 102. Askeri Üssü için çekilme kararına itiraz etmeyeceklerini söyledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Paşinyan, Rusya'nın 102. Askeri Üssü için çekilme kararına itiraz etmeyeceklerini söyledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Paşinyan, Rusya\'nın 102. Askeri Üssü için çekilme kararına itiraz etmeyeceklerini söyledi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Rusya'nın 102. Askeri Üssü geri çekmeye karar vermesi halinde itiraz etmeyeceklerini, üssün Ermenistan'ın güvenliğine hiçbir katkı sağlamadığını belirtti. Paşinyan, 2022 Eylül olaylarının üssün hayati öneme sahip olmadığını gösterdiğini de sözlerine ekledi.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, "2022 Eylül olayları, ( Rusya'nın) 102. Askeri Üssün Ermenistan'ın güvenliği için hayati bir öneme sahip olmadığını gösterdi. Eğer üssü geri çekmeye karar verirlerse itiraz etmeyeceğiz. 102. Askeri Üs, Ermenistan'ın güvenliğine hiçbir katkı sağlamıyor" dedi.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından gazetecilerin sorularını cevapladı. Başbakan Paşinyan, "Rus askeri üssüne ihtiyacımız yok. Üssü geri çekmek istiyorlarsa yarın çekebilirler. Kalmak istiyorlarsa, Ermenistan'da ihtiyacımız olmayan bir üssün konuşlandırılmasının şartlarını görüşmeye hazırız. Bu tutumda belirsiz olan ne var?" ifadelerini kullandı. Paşinyan, "Ermenistan'da faaliyet gösteren Rus askeri üssü konusunu hiçbir zaman gündemimize almadık. Şimdi Rusya bunu gündeme aldı ve biz de bu tartışmaya ilişkin bir pozisyon alıyoruz. Geri çekmek istiyorlarsa geri çeksinler" ifadelerini kullandı. Paşinyan Azerbaycan'ın Karabağ'da tam egemenlik sağlamasıyla sonuçlanan operasyonu işaret ederek, "2022 Eylül olayları, 102. Askeri Üssün Ermenistan'ın güvenliği için hayati bir öneme sahip olmadığını gösterdi. Hiçbir yetkilimiz böyle bir konuyu gündeme getirmedi veya herhangi bir Rus yetkiliye böyle bir soru yöneltmedi. Eğer üssü geri çekmeye karar verirlerse itiraz etmeyeceğiz. 102. Askeri Üs, Ermenistan'ın güvenliğine hiçbir katkı sağlamıyor. Eğer geri çekmek istemezlerse bu konuyu da görüşmeye hazırız" dedi. Paşinyan, Ermenistan'ın dengeli bir dış politika ve dengeyi koruma politikası izlediğini yineledi. Paşinyan, "Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü'nden (CSTO) çekilmekle tehdit edilmemize gerek yok. Eğer bizi çekmek istiyorlarsa çeksinler. Eğer çekmek istemiyorlarsa çekmesinler" dedi.

Putin'in açıklaması

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 2 Eylül'de Şanghay İşbirliği Örgütü (SCO) zirvesinde düzenlediği basın toplantısında, Ermenistan'ın Rus askeri üssüne ihtiyaç duymadığına inanması durumunda Rusya'nın üssü "yarın bile" geri çekmeye hazır olduğunu söylemişti. Putin aynı zamanda Ermeni tarafının Rus askeri varlığını sürdürmek istemesi durumunda Moskova'nın iş birliğine devam etmeye hazır olduğunu da belirtmişti. 3 Eylül'de Nikol Paşinyan bu açıklamaya yanıt vererek, "Ermenistan'daki 102. askeri üssün varlığını hayati bir gereklilik olarak görmüyoruz. Rusya askeri üssü Ermenistan'dan çekmeye karar verirse itiraz etmeyiz, ancak burada kalma arzusunu dile getirirlerse bunu da görüşürüz. Ancak bu süre zarfında bu konuyu hiç gündeme getirmedik" demişti.

Kaynak: İHA
Nikol PaşinyanErmenistanPolitikaEylülRusyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İbrahim Kalın Afganistan’da Kritik görüşmenin detayları ortaya çıktı İbrahim Kalın Afganistan'da! Kritik görüşmenin detayları ortaya çıktı
Zabıta denetimde fark etti Zincir marketin kapısına mühür vuruldu Zabıta denetimde fark etti! Zincir marketin kapısına mühür vuruldu
Seyyar pide fırınıyla yol alırken devrildi: Aydın’da feci kazada 1 kişi öldü Seyyar pide fırınıyla yol alırken devrildi: Aydın'da feci kazada 1 kişi öldü
Fed faizi 25 baz puan yükseltti Fed faizi 25 baz puan yükseltti
Bakan Yumaklı duyurdu: Sütlerde glikoz ve fruktoz şurubu yasaklandı Bakan Yumaklı duyurdu: Sütlerde glikoz ve fruktoz şurubu yasaklandı
Seyir halindeki çekicinin üstünde dans ettiler, fatura ağır oldu Seyir halindeki çekicinin üstünde dans ettiler, fatura ağır oldu
18:36
Ziraat Türkiye Kupası’nda tarihi skor
Ziraat Türkiye Kupası'nda tarihi skor
18:05
Gürsel Tekin’in CHP İstanbul İl Başkanlığı görevi sona erdi
Gürsel Tekin'in CHP İstanbul İl Başkanlığı görevi sona erdi
17:50
246 sosyal medya hesabına erişim engeli
246 sosyal medya hesabına erişim engeli
17:04
SPK kararının ardından Tera Holding’e operasyon Genel müdür yardımcısı gözaltında
SPK kararının ardından Tera Holding’e operasyon! Genel müdür yardımcısı gözaltında
16:46
Klopp, Sane’yi kadro dışında bırakma nedenini açıkladı Sane’nin menajerinden yanıt geldi
Klopp, Sane'yi kadro dışında bırakma nedenini açıkladı! Sane'nin menajerinden yanıt geldi
16:08
Bir ilimiz bu sapıklığı konuşuyor Gelinine yaptıkları sonrası hapsi boyladı
Bir ilimiz bu sapıklığı konuşuyor! Gelinine yaptıkları sonrası hapsi boyladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.09.2026 18:46:56. #7.13#
SON DAKİKA: Paşinyan, Rusya'nın 102. Askeri Üssü için çekilme kararına itiraz etmeyeceklerini söyledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement