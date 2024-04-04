Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin ikinci dönemine başladı - Son Dakika
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Politika

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin ikinci dönemine başladı

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin ikinci dönemine başladı

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde seçimden zaferle ayrılan AK Partili Belediye Başkanı Zekiye Tekin, mazbatasını alarak ikinci döneminde göreve başladı. Tekin, Pazaryeri halkına birlik ve beraberlik içinde hizmet etmeye söz verdi.

04.04.2024 18:39  Güncelleme: 18:42
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Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde seçimden zaferle ayrılan AK Partili Belediye Başkanı Zekiye Tekin, mazbatasını alarak ikinci döneminde göreve başladı.

Bozüyük Adliyesi'ne gelen Zekiye Tekin'e mazbatası, İlçe Seçim Kurulu Başkanı Hakim Elif Yavuz Altıntaş takdim etti. Tekin'e, mazbatasını almaya AK Parti Pazaryeri İlçe Başkanı Yaşar Karabey, partililer ve ilçe kadınları da eşlik ettiler.

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, 31 Mart yerel seçimlerini Pazaryeri halkının kazandığını belirtip, Pazaryeri halkına birlik ve beraberlik içinde hizmet etmeye söz verdi, Pazaryeri halkına destekleri için teşekkür etti.

Başkan Tekin, konuşmasında, "İnşallah önümüzdeki beş yıllık dönemde Pazaryeri, yatırımlarla hizmetlerle dolu dolu bir hizmet dönemi olacaktır" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin ikinci dönemine başladı - Son Dakika

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