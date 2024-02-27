Pekdemir, Pamukkale\'deki kırsal mahallelerde coşkuyla karşılandı

Politika

Cumhur İttifakı'nın Pamukkale Belediye Başkan Adayı Pekdemir, İl Genel Meclisi Başkanlığı döneminde hizmet yağdırdığı kırsal mahallelerde coşkuyla karşılandı. Pekdemir, 2004-2011 yılları arasında İl Genel Meclisi Başkanlığı yapmış, bölgeye önemli kazanımlar sağlamıştı.

"Beni 2004-2011 yılları arasında görev yapan muhtarlara ve azalarına sorun. Benim İl Genel Meclisi Başkanlığım dönemimde neler yaptığımı onlar çok iyi bilirler" diyerek Pamukkale İlçesi'nin kırsaldaki mahallelerini karış karış gezen AK Partili Pamukkale Belediye Başkan Adayı Halil Pekdemir'i vatandaşlar bağrına bastı. Pekdemir, sırasıyla Güzelköy, Kocadere, Eldenizli, Irlıganlı, Küçükdere, Yeniköy, Korucuk, Goncalı ve Karakova'daki vatandaşlarla buluştu ve tek tek projelerini anlatarak neler yapmak istediğini ve nasıl bir Pamukkale hayal ettiğini anlattı.

Pamukkale tarım ve hayvancılıkla uğraşan mahallelerinin hemen hemen tamamında tanınan Ak Parti Pamukkale Belediye Başkan Adayı Halil Pekdemir'i, İl Genel Meclisi Başkanlığı dönemimde tanıyanlar ve verdiği hizmetleri hatırlayanlar ise ziyaretlerde "Efsane başkan geri geliyor" diyerek karşıladı. Zaman zaman eskiden yapılan çalışmaların yad edildiği seçim gezilerinin tamamından olumlu dönüşler alan Pekdemir ise kendisine yapılan yakıştırmaya "O günleri hatırlayanlar, Allah nasip ederde seçilirsem neler yapabileceğimi de çok iyi bilirler" diye yanıt verdi. - DENİZLİ