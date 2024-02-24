Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, projelerini açıkladı

Pendik Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Pendik Belediye Başkan Adayı Ahmet Cin, "31 Mart Seçim Beyannamesi Toplantısı'nda" Pendik için projelerini açıkladı. Toplantıda konuşan Başkan Cin, "5 yıl sonra, Pendik'in her köşesindeki eserlerimiz, Pendiklilerin hepsine dokunan hizmetlerimizle tekrar vatandaşımızın huzuruna çıkıyoruz. Önümüzdeki dönem mevcudu koruyacağız, geliştireceğiz, hizmet ve eser külliyatımıza yeni maddeler ekleyeceğiz" dedi.
Pendik Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Pendik Belediye Başkan Adayı Ahmet Cin, 31 Mart Yerel Seçimleri sonrası Pendik için hayata geçireceği projeleri geniş kapsamlı bir toplantı ile tanıttı. Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen "31 Mart 2024 Seçim Beyannamesi Toplantısı'na" Başkan Ahmet Cin'in yanı sıra, Eski Türkiye Cumhuriyeti Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker, AK Parti Pendik İlçe Başkanı Özer Sarıkaya ve vatandaşlar katıldı.
Toplantıda konuşan Başkan Cin, "Cumhur İttifakımızın adayı olarak 5 yıl daha hizmet etmek için yola çıktım. 5 yıl sonra, Pendik'in her köşesindeki eserlerimiz, Pendiklilerin hepsine dokunan hizmetlerimizle tekrar vatandaşımızın huzuruna çıkıyoruz. Yaptığımız işler algı işleri değil. Gözle görülür işler. Hepsi referansımız. Önümüzdeki dönem mevcudu koruyacağız, geliştireceğiz, hizmet ve eser külliyatımıza yeni maddeler ekleyeceğiz. Pendikliler 5 yıllık süreçte en büyük gücümüz oldu. Önümüzdeki 5 yılda da en büyük gücümüzü yine Pendiklilerden alacağız. Yaptığımız iyi işleri yenileriyle çoğaltacağız. İşimize dört elle sarıldık yine öyle yapacağız. Pendik Belediyesi'nin hizmet şemsiyesi altında herkesi kapsamaya, herkese hizmet etmeye çalıştık. Aynı istikamette devam edeceğiz. Yol varsa gideceğiz yoksa açacağız. Engel varsa aşacağız, Pendik'i Türkiye Yüzyılı'nın Şampiyonluk kürsülerine taşıyacağız. Hizmet merkezleri, ulaşım, erişim yatırımları, altyapı yatırımları, ortak yaşam alanları, sürdürülebilir çevre yatırımları, spor, kültür sanat, gençlik yatırımları. Bunlar bizim işimiz. Bunların en iyilerini yapacağız. Ama asıl işimiz gönüller yapmak olacak, Pendik'in birliğini, dirliğini geliştirmek olacak. Pendik'te yaşamanın sevincini daha da artırmak olacak" dedi. - İSTANBUL
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