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Pendik Belediyesi'nden işçi maaşlarına iyileştirme - Son Dakika

Pendik Belediyesi'nden işçi maaşlarına iyileştirme

05.02.2022 14:50
Pendik Belediyesi'nden işçi maaşlarına iyileştirme

Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, belediyenin şirketi Personel A.Ş çalışanlarının tamamına toplu sözleşme öncesi brüt 700 TL iyileştirme yapıldığını açıkladı.

Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, belediyenin şirketi Personel A.Ş çalışanlarının tamamına toplu sözleşme öncesi brüt 700 TL iyileştirme yapıldığını açıkladı. İşçi maaşlarına iyileştirme getiren ek protokolü imzalayan Cin, "Enflasyon baskısı nedeniyle personelimizin yaşadığı sıkıntıyı bir nebze giderebilmek amacıyla toplu sözleşme öncesi maaşlarda kısmi bir iyileştirme yaptık. Toplu sözleşmemizi 1 Temmuz 2022 tarihinde yapacağız" dedi.

Pendik Belediyesi, belediye şirketi olan Personel A.Ş. çalışanlarının tümünün maaşlarına brüt 700 TL iyileştirme yaptı. Yapılan iyileştirmenin toplu sözleşmedeki artışa esas olduğu açıklandı. Başkan Ahmet Cin ve Hizmet-İş Sendikası yetkililerince imza altına alınan iyileştirme protokolü, ocak ayı maaşlarına yansıtılarak geçerli olacak. 1 Temmuz tarihinde yapılacak toplu sözleşmede iyileştirilmiş maaşlar esas alınacak. Belediye ve sendika arasında uzlaşılan artış oranı, iyileştirilmiş maaşlar üzerinden hesaplanarak uygulanacak.

Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, "Enflasyon baskısı nedeniyle personelimizin yaşadığı sıkıntıyı bir nebze giderebilmek amacıyla toplu sözleşme öncesi maaşlarda kısmi bir iyileştirme yaptık. 1 Temmuz 2022 tarihinde yapacağımız toplu sözleşmede imkanlarımızın el verdiği en iyi oranı personelimize sunacağız. Yaptığımız iyileştirmenin personelimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Hizmet-İş Sendikası yetkilileri ise, "Hem asgari ücretteki düzenleme, hem enflasyon baskısı nedeniyle toplu sözleşmeye kadar iyileştirme talebimizi yönetimle paylaşmıştık. Yaptığımız görüşmeler neticesinde aradaki dönem için bir iyileştirme yapıldı. Bu iyileştirme ile toplu sözleşmede alacağımız zam oranını, oransal olarak yükseltmiş oluyoruz. İşçimiz her şeyin en iyisini hak ediyor. Bu güzel adımı güzel bir toplu sözleşmeyle taçlandıracağız" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

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Türk Lirası, Ahmet Cin, Pendik, işçi, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Pendik Belediyesi'nden işçi maaşlarına iyileştirme - Son Dakika


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