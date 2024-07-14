Pensilvanya Valisi Trump'a suikast girişimi hakkında konuştu - Son Dakika
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Politika

Pensilvanya Valisi Trump'a suikast girişimi hakkında konuştu

Pensilvanya Valisi Josh Shapiro, ABD'nin eski Başkanı Donald Trump'a düzenlenen suikast girişimiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Shapiro, liderlerin tansiyonu düşürmesi ve nefret dolu söylemlerden vazgeçmeleri gerektiğini vurguladı. Ayrıca, siyasi anlaşmazlıkların şiddetle ele alınamayacağını belirtti.

14.07.2024 20:36
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Pensilvanya Valisi Josh Shapiro, ABD'nin eski Başkanı Donald Trump'a düzenlenen suikast girişiminin ardından yaptığı açıklamada, "Tüm liderlerin tansiyonu düşürmesi, var olan nefret dolu söylemlerden vazgeçmeleri ve bu ulus için daha iyi, daha parlak bir gelecek aramaları gerekiyor" dedi.

Pensilvanya Valisi Josh Shapiro, ABD'nin eski Başkanı Donald Trump'a düzenlenen suikast girişiminin ardından bugün basının karşısına geçti. Açıklamalarda bulunan Shapiro dün mitingde öldürülen kişinin eyalet sakini 50 yaşındaki Corey Comperatore olduğunu ve Trump'a ateş açılırken ailesini korumak için üzerlerine atladığını doğruladı. Shapiro, "Az önce Corey'nin eşi ve iki kızıyla konuştum. Corey bir kız babasıydı. Corey bir itfaiyeciydi. Corey her Pazar kiliseye giderdi. Corey toplumunu severdi. En önemlisi de Corey ailesini severdi" dedi.

"Siyasi anlaşmazlıklar asla ve asla şiddet yoluyla ele alınamaz"

Dün gecenin ABD için şoke edici olduğunu kaydeden Vali Shapiro, öldürülen Comperatore'yi Trump'ın sıkı bir destekçisi olarak nitelendirerek, "Corey'nin eşine konuştuğumuzu paylaşmamın sorun olup olmayacağını sordum. O da evet dedi. Ayrıca Corey'nin bir kahraman olarak öldüğünü sizlerle paylaşmamı istedi" ifadelerini kullandı.

Seçim kampanyasının devam eden süreci için ülke liderlerine seslenen Shapiro, "Tüm liderlerin tansiyonu düşürmesi, var olan nefret dolu söylemlerden vazgeçmeleri ve bu ulus için daha iyi, daha parlak bir gelecek aramaları gerekiyor. Siyasi anlaşmazlıklar asla ve asla şiddet yoluyla ele alınamaz. Anlaşmazlıklar tamam ama bu anlaşmazlıkları çözmek için barışçıl bir siyasi süreç kullanmalıyız" şeklinde konuştu. - PENNSYLVANIA

Kaynak: İHA

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