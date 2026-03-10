Pentagon: 140 ABD Askeri Yaralandı - Son Dakika
Pentagon: 140 ABD Askeri Yaralandı

10.03.2026 22:48
Pentagon, İran'a yönelik saldırılarda 8'i ağır 140 ABD askerinin yaralandığını açıkladı.

Pentagon Sözcüsü Sean Parnell, İran'a yönelik saldırılar sırasında 8'i ağır 140 ABD askerinin yaralandığını açıkladı.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sonrası İran'ın misillemeleri sonucunda yaralanan askerlerle ilgili açıklama yaptı. Pentagon Sözcüsü Sean Parnell, 140 ABD askerinin yaralandığını, bunlardan 8'inin hala ağır durumda olduğunu ve en üst düzeyde tıbbi bakım aldıklarını belirtti.

Saldırıların başladığı 28 Şubat'tan bu yana yaralı askerlerle ilgili yapılan ilk resmi açıklama olan bildiri, Washington yönetiminin savaşın durumu ve gidişatı konusunda çelişkili mesajlar verdiği bir dönemde geldi. - WASHINGTON

Son Dakika Politika Pentagon: 140 ABD Askeri Yaralandı - Son Dakika

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2026 23:48:34. #.0.5#
