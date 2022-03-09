Peru'da muhalefet, Devlet Başkanı Castillo'nun görevden azledilmesini talep etti - Son Dakika
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Peru'da muhalefet, Devlet Başkanı Castillo'nun görevden azledilmesini talep etti

09.03.2022 03:55
Peru'da muhalefet, Devlet Başkanı Castillo'nun görevden azledilmesini talep etti

Peru'da muhalefet, savcılığın başlattığı yolsuzluk suçlamalarına adının karıştığı gerekçesiyle Devlet Başkanı Pedro Castillo'nun görevden alınması için başvurdu.

Peru'da muhalefet, savcılığın başlattığı yolsuzluk suçlamalarına adının karıştığı gerekçesiyle Devlet Başkanı Pedro Castillo'nun görevden alınması için başvurdu.

Muhalefet, yolsuzluk iddialarını gerekçe göstererek, Kongre'den Castillo'nun "Ahlaki yetersizlikten" görevden azledilmesini istedi.

Halk Yenileme partisi milletvekili sağcı Jorge Montoya, gazetecilere yaptığı açıklamada, başvuru dosyasında 50 milletvekilinin imzasının bulunduğunu, genel kurulda bunun tartışılması için 52 vekilin oyuna ulaşmayı umduklarını bildirdi.

Castillo, yolsuzluk suçlamalarına tepki göstermişti

Ulusal televizyonda 28 Şubat'ta açıklamada bulunan Castillo, "Bugün ülkemizin sorunlarını çözülmemesi için bizi uzaklaştırmaya ve azletmeye çalışıyorlar. Peru halkı ve uluslararası toplum, bu azınlık kesimin anti-demokratik ve darbeci iradesini biliyor." ifadelerini kullanmıştı.

Yerel basında çıkan haberde, savcılık tarafından yolsuzluk suçlamaları kapsamında soruşturulan iş kadını Karelim Lopez'in, Castillo hükümetiyle yasa dışı faaliyetlerde bulunduğuna dair bağlantıları olduğu öne sürülmüştü.

Görevden alınma talebi daha önce reddedilmişti

Muhalif partilerin, Castillo'nun "kalıcı ahlaki yetersizlik" nedeniyle görevden alınması talebi, 8 Aralık 2021'de Kongre tarafından kabul edilmemişti.

Kongre'de yapılan oylamada, 46 lehte, 76 aleyhte ve 4 çekimser oy ile Castillo'ya yönelik "kalıcı ahlaki yetersizlik" suçlaması reddedilmişti.

Peru yasalarına göre bir devlet başkanının görevden alınması için 130 Kongre üyesinden 87'sinin oyuna ihtiyaç var.

Peru'da siyasi kriz

Ülkede devlet başkanlığı görevini 28 Temmuz 2021'den bu yana yürüten Castillo'nun atadığı 3 başbakanın, Kongre baskısı ve parti içi tartışmalar nedeniyle istifa etmesinin yanı sıra medyada yer alan iddialar üzerine çok sayıda bakan da görevlerinden ayrılmak zorunda kalmıştı.

Siyasi istikrarın henüz sağlanamadığı Peru'da, sağ partiler, solcu Devlet Başkanı Castillo'nun görevden azledilmesini istiyor.

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Yolsuzluk, Muhalefet, Kongre, Peru, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Peru'da muhalefet, Devlet Başkanı Castillo'nun görevden azledilmesini talep etti - Son Dakika


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