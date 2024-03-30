Peru Devlet Başkanı'nın evine lüks saat soruşturması baskını

Peru'da Devlet Başkanı Dina Boluarte'nin evine lüks saatlerini mal varlığında beyan etmediği gerekçesiyle hakkında yürütülen ön soruşturma kapsamında baskın gerçekleştirildi. Evinin kapısı koçbaşıyla kırıldı.
Peru'da "lüks saat" soruşturması çerçevesinde başsavcılığın talimatı üzerine Devlet Başkanı Dina Boluarte'nin evine baskın düzenlendi. Boluarte'nin başkent Lima'nın Surquillo semtindeki evini kuşatan polis, kapıyı koçbaşıyla kırdı. Operasyonda, Boularte'nin mal varlığı olarak beyan etmediği lüks saatleri arandı. Polis tarafından yapılan açıklamada, operasyonun "arama ve el koyma" amacıyla gerçekleştirildiği ifade edildi. Boluarte'nin baskın sırasında evde olmadığı öğrenildi.
Lüks saat soruşturması
Peru medyasında farklı lüks saatler taktığı yönünde haberlerin yayılmasının ardından iki hafta önce Boluarte hakkında ön soruşturma başlatılmıştı. Soruşturmanın amacı, Devlet Başkanı'na karşı resmi bir soruşturma yapılması için gerekçe olup olmadığını tespit etmekti. Çok sayıda lüks saati nasıl alabildiği merak edilen Boluarte, saatleri 18 yaşından beri çalışarak kazandığı parayla aldığını belirtmişti. Boluarte, "Saraya temiz ellerle girdim ve temiz ellerle çıkacağım" ifadelerini kullanmıştı.
Eski Peru Devlet Başkanı Castillo'nun Kongre tarafından 7 Aralık 2022'de görevden alınmasının ardından yerine Dina Boluarte getirilmişti. Boluarte'nin istifa etmesi ve seçim düzenlenmesi talebiyle ülke genelinde gösteriler gerçekleştirilmiş, çıkan olaylarda 50'den fazla kişi hayatını kaybetmişti. - LİMA
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Peru Devlet Başkanı Dina Boluarte'nin evine, lüks saatlerini mal varlığında beyan etmediği gerekçesiyle yapılan ön soruşturma kapsamında polis baskını düzenlendi. Evinin kapısı koçbaşıyla kırıldı. Boluarte'nin mal varlığı olarak beyan etmediği lüks saatleri aramak amacıyla gerçekleştirilen operasyonda, başkanın evde olmadığı belirtildi. Boluarte, daha önce saatleri çalışarak kazandığını ifade etmişti.
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