Peru'nun yeni Başbakanı Valer'e aile içi şiddet suçlaması - Son Dakika

Peru'nun yeni Başbakanı Héctor Valer, 2017 yılında ölen eşi ve kızına fiziksel şiddet uyguladığı gerekçesiyle aile içi şiddet suçlamasıyla karşı karşıya kaldı.

Peru'nun yeni Başbakanı Héctor Valer'in göreve başladığının ertesi gününde aile içi şiddet iddiaları gündeme geldi. Yerel basın Valer'in, 2017 yılında Peru Aile Mahkemesi tarafından ölen eşi Ana Maria Montoya ve kızı Catherine Valer'e fiziksel şiddet suçundan aldığı uzaklaştırma cezasına ilişkin belgeleri yayınlandı. Yayınlanan mahkeme kararında, Başbakan Héctor Valer'in karısının dayak yediği için aldığı sağlık raporunun kabul edildiği dikkat çekti. Hector Valer'in aile içi şiddet suçlamasıyla yargılandığı mahkemede, Montoya lehine koruyucu önlem kararı alındığı, Başbakan Valer'in geçen yıl ölen eşine karşı şiddet veya taciz teşkil eden herhangi bir davranışta bulunması durumunda ise cezasının arttırılacağı bilgisi paylaşıldı.

Mahkemede, Sulh hakimi tarafından rapor edilen şiddetten kızı Valer'in fiziksel olarak etkilenip etkilenmediğini belirleyecek kanıt bulunmadığını göz önünde bulundurarak, kızına karşı koruma tedbiri kararı verilmesinin de reddedildiği belirtildi.

Valer'in eski komşuları, yeni Başbakanın Lima'nın San Borja bölgesindeki evinin faturalarını ödemediği için adli tahliye süreciyle karşı karşıya kaldığı ve belediyenin güvenlik görevlilerine de saldırdığını iddia etti. - LİMA