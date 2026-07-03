Peskov: Almanya'nın Ukrayna Desteği Mantıksız - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Peskov: Almanya'nın Ukrayna Desteği Mantıksız

03.07.2026 15:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kremlin Sözcüsü Peskov, Almanya'nın Ukrayna'ya desteğini Kuzey Akım saldırılarıyla çelişkili buldu.

Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Kiev yönetiminin Kuzey Akım doğalgaz boru hatlarına yönelik saldırılardaki rolüne rağmen Almanya'nın Ukrayna'yı desteklemeye devam etmesi oldukça mantığa aykırı" dedi.

Almanya'da Rusya-Ukrayna savaşının başlamasından 7 ay sonra Rus doğalgazının Almanya'ya taşınması amacıyla Baltık Denizi'nde inşa edilen Kuzey Akım doğalgaz boru hatlarına yönelik düzenlenen saldırılarda baş zanlı sıfatıyla bulunan eski Ukraynalı asker Serhii Kuznietsov savaş suçuyla suçlanmıştı. Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov, düzenlediği basın toplantısında Kuznietsov'a ilişkin açıklama yaptı. Peskov, "Kiev yönetiminin Kuzey Akım doğalgaz boru hatlarına yönelik saldırılardaki rolüne rağmen Almanya'nın Ukrayna'yı desteklemeye devam etmesi oldukça mantığa aykırı" dedi.

Kuzey Akım doğal gaz boru hatlarına Eylül 2022'de saldırı yapılmıştı

Rus doğal gazının Almanya ve Avrupa'ya taşınması amacıyla Baltık Denizi'nde inşa edilen Kuzey Akım boru hatlarına, Rusya-Ukrayna savaşının başlamasından yaklaşık 7 ay sonra Eylül 2022'de saldırı düzenlenmişti. Almanya ve Baltık Denizi'ne kıyısı olan ülkelerin yürüttüğü soruşturmalarda fail ya da failler hakkında çok sayıda iddia gündeme gelmiş, Alman makamlarının yürüttüğü incelemede Serhii Kuznietsov'un Danimarka'nın Bornholm Adası yakınlarındaki Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 hatlarına patlayıcı yerleştiren grubun operasyon koordinatörlerinden biri olduğu tespit edilmişti. Şüpheli ve suç ortaklarının bir yelkenli yat kullanarak gerçekleştirdikleri sabotajda, 26 Eylül 2022'de patlayıcılarla her iki boru hattına da ciddi hasar verdikleri belirlenmişti.

Kuznietsov İtalya'da yakalanmıştı

Saldırının baş şüphelisi Serhii Kuznietsov, Almanya Federal Başsavcılığının çıkardığı yakalama emriyle 21 Ağustos 2025'te İtalya'nın Rimini kenti yakınlarında gözaltına alınmıştı. Almanya'nın iade talebi üzerine İtalya'daki Bologna Mahkemesi, 27 Ekim 2025'te Kuznietsov'un Almanya'ya iadesine karar vermiş, İtalyan Yargıtayı da bu kararı 20 Kasım 2025'te kabul etmişti. Kuznietsov, 27 Kasım 2025'te İtalyan makamlarınca Alman polisine teslim edilerek, helikopterle Almanya'ya götürülmüş ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Kuznietsov, Hamburg'daki bir cezaevinde tutuklu bulunuyor. - MOSKOVA

Kaynak: İHA

Diplomasi, Politika, Kremlin, Almanya, Ekonomi, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika Peskov: Almanya'nın Ukrayna Desteği Mantıksız - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sıcaklarla boğuşan İstanbul nefes alacak Sağanak yağış için tarih verildi Sıcaklarla boğuşan İstanbul nefes alacak! Sağanak yağış için tarih verildi
Ali Şahin: Venezuela’nın acısı Türkiye’nin, Karakas’ın acısı Gaziantep’in acısıdır Ali Şahin: Venezuela’nın acısı Türkiye’nin, Karakas’ın acısı Gaziantep’in acısıdır
Çakmak yüklü hafif ticari araç, alev alev yandı Çakmak yüklü hafif ticari araç, alev alev yandı
Ayşe Tokyaz cinayeti davası ertelendi Ayşe Tokyaz cinayeti davası ertelendi
Deniz Göktaş emniyete böyle götürüldü Deniz Göktaş emniyete böyle götürüldü
Jose Mourinho gözünü kararttı: 213 milyon Euro’luk transfer Jose Mourinho gözünü kararttı: 213 milyon Euro'luk transfer

15:07
Deniz Göktaş tutuklandı
Deniz Göktaş tutuklandı
14:50
Çankaya Belediye Başkanı’nın özel kalem müdürü gözaltına alındı
Çankaya Belediye Başkanı'nın özel kalem müdürü gözaltına alındı
14:32
CHP’li Veli Ağbaba’nın yeğeni gözaltına alındı Hesabında yüksek miktarda para girişi tespit edildi
CHP'li Veli Ağbaba'nın yeğeni gözaltına alındı! Hesabında yüksek miktarda para girişi tespit edildi
13:35
Komedyen Deniz Göktaş’ın Emniyet ifadesi Tutuklama talebiyle sevk edildi
Komedyen Deniz Göktaş'ın Emniyet ifadesi! Tutuklama talebiyle sevk edildi
12:39
SDÜ Tıp Fakültesi’nde skandal Sorular satıldı, akademisyen de olayın içinde
SDÜ Tıp Fakültesi’nde skandal! Sorular satıldı, akademisyen de olayın içinde
12:32
Yok böyle operasyon İstanbul’un göbeğinden Avrupa’yı esir almışlar
Yok böyle operasyon! İstanbul'un göbeğinden Avrupa'yı esir almışlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2026 15:38:23. #7.12#
SON DAKİKA: Peskov: Almanya'nın Ukrayna Desteği Mantıksız - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.