Petro'dan Uyuşturucu İddiasına Yanıt

Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro, uyuşturucu bağımlısı olduğu yönündeki iddiaların "iftira" olduğunu söyledi.

Kolombiya Dışişleri Bakanı Alvaro Leyva sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Devlet Başkanı Gustavo Petro'nun 2023'te Fransa'ya yaptığı resmi bir ziyaret sırasında iki gün boyunca "ortadan kaybolduğunu", ayrıca "uyuşturucu bağımlılığı sorunu" olduğunu iddia etti. Devlet Başkanı Petro da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Basitçe söylemek gerekirse iftiraya uğradım" diyerek söz konusu iddiayı reddetti. Petro ayrı bir paylaşımında ise 2023'teki ziyareti sırasında Fransa'da yaşayan en büyük kızı ve ailesiyle zaman geçirdiğini belirtti. Eski Kolombiya Adalet Bakanı Wilson Ruiz ise uyuşturucu kullandığı iddiaları nedeniyle parlamentonun alt kanadının soruşturma komitesinden Petro'nun ruhsal ve fiziksel sağlığının incelenmesini istediğini söyledi.

82 yaşındaki Alvaro Leyva, Kolombiya'da Ağustos 2022'den Mayıs 2024'e kadar yaklaşık iki yıl boyunca Dışişleri Bakanlığı yapmıştı. - BOGOTA