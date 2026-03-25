Pezeşkiyan'dan Erdoğan için Türkçe paylaşım: "Erdoğan'ın saldırgan siyonist rejimi kınama konusundaki kararlı tutumu takdire şayandır"

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti. Pezeşkiyan hem Farsça hem de Türkçe yaptığı paylaşımında, "Türkiye Cumhurbaşkanı, aziz kardeşim Recep Tayyip Erdoğan'ın saldırgan siyonist rejimi kınama konusundaki kararlı tutumu takdire şayandır. Kardeş Türk milleti, uzun yıllardır İslam ümmetiyle dayanışmada önemli bir rol üstlenmiştir. Bu şerefli yola, ilahi lütufla birlikte devam edeceğiz" dedi. - TAHRAN