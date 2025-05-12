PKK'nın feshi sonrası DEM Parti'den Selahattin Demirtaş hamlesi - Son Dakika
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Politika

PKK'nın feshi sonrası DEM Parti'den Selahattin Demirtaş hamlesi

PKK\'nın feshi sonrası DEM Parti\'den Selahattin Demirtaş hamlesi

Terörsüz Türkiye süreci kapsamında PKK silah bırakıp kendini feshettiğini duyurdu. DEM Parti İmralı Heyeti üyesi Pervin Buldan bu kararın ardından HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı ziyaret edeceğini ve çıkışta sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yapacağı bilgisini paylaştı.

12.05.2025 13:41
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Terör örgütü PKK, silahları bıraktığını açıkladı. Geçen hafta kongresini topladığını duyuran terör örgütü, bugün o kongrenin sonuç bildirgesini yayımladı. Terör örgütü, kendini feshettiğini ve silahları bıraktığını duyurdu. Terör örgütünün kongreye ilişkin sonuç bildirgesinde, "Kongre, PKK adıyla yürütülen çalışmaları sonlandırdı" denildi.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İmralı Heyeti üyesi Pervin Buldan, PKK'nin 'fesih' kararına ilişkin açıklamalarda bulundu. Kararı, "tarihi bir gelişme" olarak nitelendiren Buldan, " Türkiye'de devam eden çatışmalı sürecin sona ermesi, aynı zamanda demokratikleşmenin de devreye girmesi anlamına geliyor" diye konuştu.

DEMİRTAŞ'I ZİYARET EDECEK

Buldan ayrıca, PKK'nın kararı ve son gelişmeler bağlamında bugün HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı ziyaret edeceğini ve çıkışta sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yapacağı bilgisini paylaştı.

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Son Dakika Politika PKK'nın feshi sonrası DEM Parti'den Selahattin Demirtaş hamlesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Yusuf Arslan:
    Selahattin Demirtaş hapisten çıkmadıktan barışın bence anlamı yok Selahattin Demirtaş a özgürlük 170 220 Yanıtla
  • fmpsd69v55:
    sayın demirbaş siyasi rehinedir derhal serbest bırakılmalıdır 103 147 Yanıtla
  • Volkan Ataş:
    Demirtaş’a özgürlük 91 120 Yanıtla
  • Osman Ak:
    Af çok yakında çıkacak demek açıklaması bu olacak bence zaten suçsuz yatıyor imam oğlu gibi 68 94 Yanıtla
  • Ercan Bey:
    bu süreci kim ne şekilde baltalar ise bu milletin vebali üstüne olsun... 22 8 Yanıtla
  • mert çelik:
    suclular ceza cekmeyecekmı 15 3 Yanıtla
  • Ponçik Pamuk:
    Bakıyorumda herkeste bı dem aşkı baslamis 4 3 Yanıtla
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