PKK'nın Kerkük, Erbil ve Duhok'taki Yangınların Arkasında Olduğu Açıklandı

Politika

Bağdat yönetimi, ülkenin kuzeyinde yer alan Kerkük, Erbil ve Duhok vilayetlerinde çıkan yangınların arkasında bölücü terör örgütü PKK'nın olduğunu açıkladı. Örgütün başkent Bağdat'taki bazı bölgelerde terör saldırısı tasarladığı duyurulurken, Talabani'yle bağlantısı tespit edilen gözaltındaki 3 PKK'lının, Ceyhan petrol boru hattını hedef alan bir saldırı hazırlığında oldukları ortaya çıktı.

Ankara ve Bağdat yönetimi, bölücü terör örgütü PKK'nın bölgedeki varlığını bu yaz sona erdirmeye yönelik kararlı adımlar atarken, köşeye sıkışan örgüt Irak'ta yangın ve sabotaj eylemleri için plan yaptı.

Güvenlik ve diplomatik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Irak'ın kuzeyinde yer alan Kerkük, Erbil ve Duhok vilayetlerinde çıkan yangınların arkasında bölücü terör örgütü PKK'nın olduğunu tespit eden Irak güvenlik birimleri, başkent Bağdat'taki bazı bölgelerde terör saldırısı tasarlayan, biri Türkiye olmak üzere Irak'ın iki komşu ülkesinde terör saldırısı hazırlığında olan 3 PKK mensubunu operasyonla yakaladı.

Operasyona ilişkin ayrıntıları paylaşan Irak İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Mikdad Miri, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) İçişleri Bakanlığı ile Bağdat'ta düzenlenen ortak basın toplantısında, Kerkük, Erbil ve Duhok'ta meydana gelen yangınlara karışanların, Irak İçişleri Bakanlığı ile IKBY İçişleri Bakanlığı arasında yürütülen koordinasyonla gerçekleştirilen bir operasyon gerçekleştirildiğini duyurdu.

Söz konusu operasyonlarda 3 PKK mensubunun yakalandığını açıklayan Bakanlık sözcüsü, örgüt üyelerinin Irak Federal İstihbarat ve Soruşturma Teşkilatı'nda soruşturma altında olduklarını ve yargılanacaklarını belirtti. Yapılan operasyonda yakalanan 3 kişinin ikisinin Kerkük'te, bir şüphelinin de Diyala vilayetinde yakalandığını açıklayan Miri, "Bu kişilerin gözaltına alınması üst düzey bir koordinasyonla gerçekleştirildi. Erbil, Duhok ve Kerkük'te meydana gelen sabotaj yangınlarının ardından, Başbakan Muhammed Şiya Sabbar es-Sudani ve İçişleri Bakanı Abdulemir eş-Şammari'nin gözetiminde gerçeğe ulaşmak için bir görev gücü oluşturuldu. Yangınlar, hemen tutuşmayan, ancak saatler sonra tutuşan şekerleme kutularına hamur yerleştirilerek tespit edilmesi zor bir şekilde gerçekleştirildi. Kayıpların milyonlarca dolar olduğu tahmin ediliyor" şeklinde ifadeler kullandı.

Operasyon birimlerinin olaylar ile ilgili ciddi kanıt ve bulgulara erişildiği aktarılan soruşturmayla ilgili Miri, faillerin itiraflarının kayıt altında olduğu bilgisini paylaştı. Irak İçişleri Bakanlığı Sözcüsü, "Zira faillerin ellerinde Bağdat'ta mağaza ve alışveriş merkezlerini yakmak için kullanılan kimyasalların bulunduğunu" belirtti.

Irak İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Mikdad Miri, yakalanan ve sorguya alınan PKK'lı teröristlerin itiraflarına da yer verdiği açıklamasında, söz konusu kişilerin Irak'ın iki komşu ülkesini hedef alacak saldırı planladıklarını, ayrıca Ceyhan petrol boru hattına sabotaj eylemi gerçekleştirmek için büyük bir plan gerçekleştirdiklerini bildirdi. Sözcü, bölücü terör örgütü PKK üyelerinin Bağdat'ın doğusundaki Sadr, Şorca ve başkentin diğer bölgelerinin yanı sıra Kürt yönetiminin kontrolündeki Erbil'de çeşitli bölgelerde elektrik iletim hatlarını hedef almayı planladıklarını açıkladı.

Ortak basın toplantısında operasyona ilişkin bilgiler paylaşan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) İçişleri Bakanlığı Divanı Genel Müdürü Hemin Mirani, geçtiğimiz günlerde Erbil, Kerkük ve Duhok'ta çıkan yangınlarla ilgili kritik bilgiler aktardı. Yangınların gayesinin ekonomiye ve halkın gücüne darbe vurmak ve onları hükümete karşı öfkelendirmek olduğunu anlatan Mirani, gözaltına alınan kişilerin itirafları sonucunda bu olayların arkasında PKK'nın bulunduğunu tespit ettiklerini ifade etti. Yakalanan örgüt üyeleri hakkında ayrıntı paylaşan Iraklı yetkili, "Gözaltında bulunan suçlulardan Fahrettin Ahmed olayın denetimini yapıyordu ve 70'inci askeri birlikte (Kürdistan Yurtsever Birliği peşmergesi) çalışıyor. Diğer fail Muhammed Necat Hüseyin ise Terörle Mücadele Servisi'inde subay. Bunlar Süleymaniye'de PKK'dan eğitim aldı" ifadelerini kullandı. - KERKÜK