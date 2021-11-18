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Plan ve Bütçe Komisyonundan Kılıç için taziye - Son Dakika

Plan ve Bütçe Komisyonundan Kılıç için taziye

18.11.2021 22:57
Plan ve Bütçe Komisyonundan Kılıç için taziye

Plan ve Bütçe Komisyonundan AK Parti Kahramanmaraş milletvekili İmran Kılıç için taziye mesajı iletildi.

Plan ve Bütçe Komisyonundan AK Parti Kahramanmaraş milletvekili İmran Kılıç için taziye mesajı iletildi.

Plan ve Bütçe Komisyonunda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bütçesi görüşüldü. AK Parti Kahramanmaraş milletvekili İmran Kılıç'ın vefat etmesi haberinin alınmasından sonra bütün parti grupları ve Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz taziyeleri iletti.

Ayrıca Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kılıç'a Allah'tan rahmet dileyerek, "Bütün arkadaşlarımıza sabırlar diliyorum" dedi. Bakan Karaismailoğlu, notlarını aldıklarını belirterek, "Yazılı vermek üzere kabul ediyorum. Sayıştay raporları bizim için çok kıymetli, önemli, gerekli cevapları vermek zorundayız. Bunları titizlikle inceleniyor, bundan kimsenin şüphesi olmasın. Sabahtan beri zaman zaman gerginlik oldu. Onu da lütfen üzerimizdeki sorumluluğa verin. Çünkü devletin, milletin parasını kullanıyoruz. Sizlerin de bizi rencide edici, hak etmediğimiz sözlerinize karşılık gerginlik olmuştur. Üzerimizde 700 bin arkadaşımızın sorumluluğu da var. O yüzden iyi işler yaptığımız, devletin ve milletin parasını da kendi p0aramız gibi koruyoruz" dedi. - ANKARA

Kahramanmaraş, Milletvekili, İmran Kılıç, AK Parti, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Plan ve Bütçe Komisyonundan Kılıç için taziye - Son Dakika


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