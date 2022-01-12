Polatlı Belediyesi, ihtiyaç sahibi ailelerin yanında olmaya devam ediyor - Son Dakika

Ankara Polatlı Belediyesi, sosyal yardımlar, evde bakım ve temizlik hizmetleri ile ihtiyaç sahibi ailelerin yanında olmaya devam ediyor.

Polatlı Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Ekipleri, pandemi süreci dolayısıyla ara vermek zorunda kaldığı yaşlı ve engelli vatandaşlar için gerçekleştirilen Evde Bakım Hizmeti'ne tekrar başladı.

'Sevgi Eli' parolasıyla ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumda bulunan yaşlı ve engelli vatandaşlar, Polatlı Belediyesi ekiplerince evlerinde ziyaret edilerek; kuaför, banyo, tırnak kesimi ve cilt bakımı gibi ihtiyaçları karşılanıyor. Yatak yaraları özel ilaçlar ile tedavi edilen vatandaşların yastık kılıfları ve çarşafları Polatlı Belediyesi tarafından hediye edilerek değiştiriliyor. Evde Bakım Hizmetinden yararlanan aileler, anlamlı proje dolayısıyla Pursaklar Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya ve Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekiplerine teşekkür ediyor.

2021 yılında bin 788 aileye ihtiyaçları doğrultusunda sosyal yardım ulaştırıldı

Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya, kış aylarında yapılan kömür yardımlarının yanı sıra Hilal Kart, Sıcak Yemek Yardımları, Evde Bakım Hizmetleri ve Başkent Hasta Ulaşım Hizmetleri ile ihtiyaç sahibi vatandaşlar ve ailelerin yanında olmaya devam ediyor. Polatlı'da Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü envanterine kayıtlı toplam bin 788 aileye ihtiyaçları doğrultusunda ulaştırılan sosyal yardımların yanı sıra Çölyak hastaları için hazırlanan glutensiz gıda paketleri düzenli olarak vatandaşlara teslim ediliyor. Evde Temizlik Hizmeti kapsamında evini temizleyemeyecek durumda olan, ihtiyaç sahibi, yaşlı ve engelli vatandaşların evlerinde ücretsiz olarak temizlik işlemi gerçekleştiriliyor.

"Hemşehrilerimizin tüm ihtiyaçlarını karşılayarak dualarını alıyoruz"

'Sevgi Eli' parolası ile geçtiğimiz hafta itibariyle tekrar başlatılan Evde Bakım Hizmeti ile ilgili açıklamalarda bulunan Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya, "Şehrimizde ihtiyaç sahibi, yaşlı ve engelli vatandaşlarımıza yönelik hizmetlerimiz ile kıymetli hemşehrilerimizin yanlarında olmaya devam ediyoruz. Uzman ekiplerimiz aracılığı ile evlerinde ziyaret ettiğimiz yaşlı ve engelli vatandaşlarımızın tüm ihtiyaçlarını karşılayarak dualarını alıyoruz. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüze başvuruda bulunan tüm hemşehrilerimiz evde bakım hizmetimizden yararlanabilirler. Tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyoru. Polatlı Belediyesi olarak her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz" cümlelerine yer verdi.

Polatlı Belediyesi Ekipleri tarafından ücretsiz olarak gerçekleştirilen Evde Bakım Hizmeti'nden yararlanmak isteyen vatandaşlar; 0312 622 66 60 numaralı telefon üzerinden veya Polatlı Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne şahsen başvuru yapabiliyor. - ANKARA