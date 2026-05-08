Polatlı'da Silahlı Çatışma: 12 Gözaltı
Polatlı'da Silahlı Çatışma: 12 Gözaltı

08.05.2026 18:33
Ankara Polatlı'da iki aile arasında silahlı çatışma çıktı, 12 kişi gözaltına alındı, 8 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Ankara'nın Polatlı ilçesinde, çıkan silahlı kavgayla ilgili polis ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucu 12 kişi gözaltına alınırken, 8 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Polatlı ilçesinde daha önce Cumhuriyet Mahallesi'nde araç kundaklama olayına kadar uzanan ve Şentepe Mahallesi'nde bir kişinin 3 kişiyi bıçaklamasıyla devam eden iki aile arasında çıkan olaylarda yine tartışma çıkmıştı. Çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı çatışmaya dönüşmüştü. Silahlı çatışmada yaralanan olmamıştı. Polatlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bölgede geniş güvenlik önlem alınmıştı. Olaya ilişkin 12 kişi gözaltına alınırken, 8 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Olaya ilişkin inceleme devam ediyor. - ANKARA

Kaynak: İHA

