Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık kadın muhtarlarla buluştu - Son Dakika

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla kadın muhtarlarla bir araya geldi.

Yanık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün kadın muhtarlarımızla bir araya geldik. Onlar her zaman en yakınımızda. Hem geleneğimizde hem de yönetim anlayışımızda önemli bir yeri olan başta kadın muhtarlarımız olmak üzere tüm muhtarlarımızın Muhtarlar Günü'nü tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.