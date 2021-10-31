AK Parti Denizli İl Başkanlığı Genişletilmiş Danışma Meclisi Toplantısı yapıldı - Son Dakika

AK Parti Denizli İl Başkanlığı Genişletilmiş Danışma Meclisi Toplantısı, Nihat Zeybekci Kongre Merkezi'nde yapıldı.

AK Parti Denizli İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, toplantının divan başkanlığını eski Denizli milletvekillerinden Mehmet Yüksel üstlendi.

İl Başkanı Yücel Güngör, yaptığı konuşmada çalışmalara, programlı ve disiplinli şekilde devam ettiklerini aktardı.

Katılımcılara teşekkür eden Güngör, şu ifadeleri kullandı:

"AK Parti il teşkilatı, her zaman birlik, beraberlik ve kardeşlik içerisinde, planlı, programlı ve disiplin içerisinde 2023'e kadar vitesini yükseltecek ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden cumhurbaşkanı yapacağız. Bunun aksini kimse düşünmesin. 2023'te bu aziz milletimiz bir kez daha 'Recep Tayyip Erdoğan' diyecektir. Çünkü biz AK Parti teşkilatı olarak gücümüzü aziz Türk milletinden alıyoruz. Başkaları gibi gücümüzü içerideki ve dışarıdaki hain odaklarından asla almadık, bundan sonra da almayacağız. O hain odaklarını Türk milleti ile beraber 15 Temmuz'daki gibi yerle yeksan edeceğiz."