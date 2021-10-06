AK Parti'li Aydemir, 6-7 Ekim olaylarına neden olanları kınadı - Son Dakika

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, 6-7 Ekim olaylarına sebep olanları, ölümlerden sorumluları kınadığını söyledi.

Aydemir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 7 yıl önce 6-7 Ekim olaylarında çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğini anımsattı.

Bu olayların baş müsebbibinin Selahattin Demirtaş olduğunu ifade eden Aydemir, "Şimdi siyasette kendilerine yol bulmak isteyenler, bu katliamın sorumlularına, suçlarını örtecek şekilde bir masumiyet kılıfı geçirecek yaklaşımlar sergiliyorlar. Bu millet vicdanında yara açıyor." dedi.

Katliam düzeyine varan, onlarca kişinin kanında payı bulunanları masum göstermenin "vicdansızlık" olduğunu dile getiren Aydemir, "Bugün orada hayatlarını kaybeden canlarımızı anmamız gerekirken başka şeyler yapılmaya çalışılıyor. 6-7 Ekim olaylarına kim sebep olmuşsa, ölümlerden kim mesulse onları bir daha kınıyorum. O günü masumiyet kılıfına sokmaya çalışanları bin defa kınıyorum. İttifak yara almasın, daha da yeşersin diye katillere methiyeler düzeceksiniz. Bunu telin ediyorum, ayıptır." değerlendirmesini yaptı.

Aydemir, 6-7 Ekim olaylarında hayatını kaybedenleri rahmet ve minnetle andığını söyledi.