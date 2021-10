AK Parti'li Gülaçar: "AK Parti, insan hak ve hürriyetleri hususunda rüştünü ispat etmiş" - Son Dakika

AK Parti Van Milletvekili ve İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Sözcüsü Osman Nuri Gülaçar, HDP tarafından cezaevlerinde idare ve gözlem kurulunun keyfi değerlendirmeler yaptığı ve bu uygulamaların mağduriyet yaşattığı iddiasını yalanladı.

Geçtiğimiz hafta perşembe günü HDP tarafından cezaevlerinde idare ve gözlem kurulunun keyfi değerlendirmeler yaptığı ve bu uygulamaların mağduriyet yaşattığı iddiası ile meclise araştırma önergesi sunarak, 3 mahkumun ismi verilerek bu kişilerin mağdur edildiği iddiasında bulunmuştu. Bu iddia üzerine İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Sözcüsü ve Hükümlü ve Tutuklu Hakları Alt Komisyonu Üyesi Osman Nuri Gülaçar, dilekçede ismi geçen kişiler ile ilgili bilgileri de paylaşarak HDP'nin sunduğu iddiayı yalanladı. Gülaçar, "AK Parti öncesinde biz karakolların, cezaevlerinin durumunu biliyoruz. Binlerce belki de on binlerce şikayet söz konusuydu. Fakat AK Parti iktidarıyla birlikte 'İşkenceye Sıfır Tolerans' düsturuyla ciddi mesafeler kat edildi. Cezaevlerinde bu anlamdaki şikayetler sıfırlandı. Bizler AK Parti hükümetleri olarak bu konuda büyük çabalar sarf ettik. Bunu muhalefetteki partiler de takdir ederler. Bizler İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu, Hükümlü ve Tutuklu Hakları Alt Komisyonu olarak şu ana kadar onlarca cezaevini ziyaret edip incelemelerde bulunduk. Bu hususta iktidar ve muhalefet parti vekilleri olarak ayrım yapmaksızın gördüklerimizin tamamını kayda geçirdik. Birebir yüzlerce tutuklu ve hükümlü ile görüştük. Söz konusu idare ve gözlem kurulu değerlendirmeleriyle alakalı keyfi davranıldığı ile alakalı hiçbir şikayet almadık. Komisyon üyelerimiz de takdir ederler ki genelde ortak kararlar almaya çalışıyoruz. Hassasiyetlerimiz ortak dolayısıyla kararlarımızı da ortak bir noktaya getirmeye gayret ediyoruz. Zaman zaman şerhler düşülebilir. Bunları da tabii karşılıyoruz. AK Parti, insan hak ve hürriyetleri hususunda 20 yıllık iktidar tecrübesinde rüştünü ispat etmiş, bu konudaki hassasiyetlerini fiile dökmüş, her türlü insani hak arayışını da saygıyla karşılamıştır. Söz konusu teklife konu olan durumla alakalı 2 gün önce bir milletvekili tarafından komisyon gündemine konu getirildi. Komisyon başkanımızın da ifade ettiği gibi gerekli araştırmayı yapıp gereğini yerine getireceğiz dedik. Yaptığımız araştırmalarda meclis araştırma önergesi olarak sunulan teklifteki gerekçede bahsi geçen iki şahısla ilgili idare ve gözlem kurulunca alınmış herhangi bir karar bulunmadığı ve iddiaların gerçeği yansıtmadığı bilgisine ulaştık. Diğer hükümlü ile alakalı olarak hükümlünün kanunun aradığı iyi halli olma şartını taşımadığı ve söz konusu idare ve gözlem kurulu değerlendirmelerinde keyfiliğin söz konusu olmadığı bilgilerini aldık. Bu ve buna benzer iddialarla alakalı hem AK Parti olarak hem de komisyon olarak ne kadar hassas olduğumuzu biliyorsunuz. Dolayısıyla yapılan çalışmaları gölgede bırakacak bir propaganda dili değil de sonuç alacağımız çözümler üretmenin derdinde olalım. AK Parti olarak biz her zaman hazırız" dedi. - VAN