Üye Girişi
AK Parti'li Gülaçar: "AK Parti, insan hak ve hürriyetleri hususunda rüştünü ispat etmiş" - Son Dakika

AK Parti'li Gülaçar: "AK Parti, insan hak ve hürriyetleri hususunda rüştünü ispat etmiş"

16.10.2021 09:48
AK Parti'li Gülaçar:

AK Parti Van Milletvekili ve İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Sözcüsü Osman Nuri Gülaçar, HDP tarafından cezaevlerinde idare ve gözlem kurulunun keyfi değerlendirmeler yaptığı ve bu uygulamaların mağduriyet yaşattığı iddiasını yalanladı.

AK Parti Van Milletvekili ve İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Sözcüsü Osman Nuri Gülaçar, HDP tarafından cezaevlerinde idare ve gözlem kurulunun keyfi değerlendirmeler yaptığı ve bu uygulamaların mağduriyet yaşattığı iddiasını yalanladı.

Geçtiğimiz hafta perşembe günü HDP tarafından cezaevlerinde idare ve gözlem kurulunun keyfi değerlendirmeler yaptığı ve bu uygulamaların mağduriyet yaşattığı iddiası ile meclise araştırma önergesi sunarak, 3 mahkumun ismi verilerek bu kişilerin mağdur edildiği iddiasında bulunmuştu. Bu iddia üzerine İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Sözcüsü ve Hükümlü ve Tutuklu Hakları Alt Komisyonu Üyesi Osman Nuri Gülaçar, dilekçede ismi geçen kişiler ile ilgili bilgileri de paylaşarak HDP'nin sunduğu iddiayı yalanladı. Gülaçar, "AK Parti öncesinde biz karakolların, cezaevlerinin durumunu biliyoruz. Binlerce belki de on binlerce şikayet söz konusuydu. Fakat AK Parti iktidarıyla birlikte 'İşkenceye Sıfır Tolerans' düsturuyla ciddi mesafeler kat edildi. Cezaevlerinde bu anlamdaki şikayetler sıfırlandı. Bizler AK Parti hükümetleri olarak bu konuda büyük çabalar sarf ettik. Bunu muhalefetteki partiler de takdir ederler. Bizler İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu, Hükümlü ve Tutuklu Hakları Alt Komisyonu olarak şu ana kadar onlarca cezaevini ziyaret edip incelemelerde bulunduk. Bu hususta iktidar ve muhalefet parti vekilleri olarak ayrım yapmaksızın gördüklerimizin tamamını kayda geçirdik. Birebir yüzlerce tutuklu ve hükümlü ile görüştük. Söz konusu idare ve gözlem kurulu değerlendirmeleriyle alakalı keyfi davranıldığı ile alakalı hiçbir şikayet almadık. Komisyon üyelerimiz de takdir ederler ki genelde ortak kararlar almaya çalışıyoruz. Hassasiyetlerimiz ortak dolayısıyla kararlarımızı da ortak bir noktaya getirmeye gayret ediyoruz. Zaman zaman şerhler düşülebilir. Bunları da tabii karşılıyoruz. AK Parti, insan hak ve hürriyetleri hususunda 20 yıllık iktidar tecrübesinde rüştünü ispat etmiş, bu konudaki hassasiyetlerini fiile dökmüş, her türlü insani hak arayışını da saygıyla karşılamıştır. Söz konusu teklife konu olan durumla alakalı 2 gün önce bir milletvekili tarafından komisyon gündemine konu getirildi. Komisyon başkanımızın da ifade ettiği gibi gerekli araştırmayı yapıp gereğini yerine getireceğiz dedik. Yaptığımız araştırmalarda meclis araştırma önergesi olarak sunulan teklifteki gerekçede bahsi geçen iki şahısla ilgili idare ve gözlem kurulunca alınmış herhangi bir karar bulunmadığı ve iddiaların gerçeği yansıtmadığı bilgisine ulaştık. Diğer hükümlü ile alakalı olarak hükümlünün kanunun aradığı iyi halli olma şartını taşımadığı ve söz konusu idare ve gözlem kurulu değerlendirmelerinde keyfiliğin söz konusu olmadığı bilgilerini aldık. Bu ve buna benzer iddialarla alakalı hem AK Parti olarak hem de komisyon olarak ne kadar hassas olduğumuzu biliyorsunuz. Dolayısıyla yapılan çalışmaları gölgede bırakacak bir propaganda dili değil de sonuç alacağımız çözümler üretmenin derdinde olalım. AK Parti olarak biz her zaman hazırız" dedi. - VAN

AK Parti'li Gülaçar: AK Parti, insan hak ve hürriyetleri hususunda rüştünü ispat etmiş

Halkların Demokratik Partisi, Osman Nuri Gülaçar, İnceleme, AK Parti, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika AK Parti'li Gülaçar: 'AK Parti, insan hak ve hürriyetleri hususunda rüştünü ispat etmiş' - Son Dakika


Son Dakika

Cezası nedeniyle locada olan Sergen Yalçın'ın telefonla verdiği taktik işe yaramadı 09:42 Cezası nedeniyle locada olan Sergen Yalçın'ın telefonla verdiği taktik işe yaramadı Sokakta yerleri süpürürken çanta içinde 500 bin lira bulan işçiye verilen hediye sevindirdi 09:34 Sokakta yerleri süpürürken çanta içinde 500 bin lira bulan işçiye verilen hediye sevindirdi Beşiktaş zaferiyle start verdi! İlk maçına çıkan Emre Belözoğlu'nun gol sevinci dikkat çekti 09:14 Beşiktaş zaferiyle start verdi! İlk maçına çıkan Emre Belözoğlu'nun gol sevinci dikkat çekti
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan sonunda pes etti! 09:12 Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan sonunda pes etti! "Türk Koridoru" açılıyor 09:02 "Cono Aşireti"ne 500 polisli şafak vakti operasyonu! Koçbaşlarıyla kapıları kırıp çok sayıda kişiyi gözaltına aldılar Sedat Peker'in elebaşı olduğu suç örgütüne yönelik soruşturma tamamlandı 08:54 Sedat Peker'in elebaşı olduğu suç örgütüne yönelik soruşturma tamamlandı
İnanılır gibi değil! Barcelona'nın Türk yıldızı için A Milli Takım yolu tamamen kapandı 00:48 İnanılır gibi değil! Barcelona'nın Türk yıldızı için A Milli Takım yolu tamamen kapandı Yayıncı kuruluş ekranlarında Volkan Demirel'e Emre uyarısı: Bir daha sakın deme 21:03 Yayıncı kuruluş ekranlarında Volkan Demirel'e Emre uyarısı: Bir daha sakın deme

Son Dakika Haberleri
09:49 Metruk evde asılı bulunan Buse Şeyma Erduran, ölmeden önce taksicinin tacizine uğramış: Beni yemek ister misin?
09:42 Cezası nedeniyle locada olan Sergen Yalçın'ın telefonla verdiği taktik işe yaramadı
09:35 Turistlerin şikayetçi olduğu gece kulüplerine ceza yağdı
09:14 Son dakika! Samsun'da yolcu otobüsü 150 metreden dereye yuvarlandı: Ölü ve yaralılar var
09:13 Beşiktaş zaferiyle start verdi! İlk maçına çıkan Emre Belözoğlu'nun gol sevinci dikkat çekti
09:04 Eski MHP Iğdır Milletvekili Sinan Oğan, Cumhurbaşkanı adayı olacağını açıklayarak tek bir şart koştu
09:01 "Cono Aşireti"ne 500 polisli şafak vakti operasyonu! Koçbaşlarıyla kapıları kırıp çok sayıda kişiyi gözaltına aldılar
08:57 İzmir'de sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi! Yaşanan heyelan sebebiyle yollar kapandı
08:54 Sedat Peker'in elebaşı olduğu suç örgütüne yönelik soruşturma tamamlandı
08:53 Mehmet Ali Erbil, ödül aldığı kadına: Yaklaşma, DM'den yürürüm
Metruk evde asılı bulunan Buse Şeyma Erduran, ölmeden önce taksicinin tacizine uğramış: Beni yemek ister misin? Metruk evde asılı bulunan Buse Şeyma Erduran, ölmeden önce taksicinin tacizine uğramış: Beni yemek ister misin?         
09:49
Turistlerin şikayetçi olduğu gece kulüplerine ceza yağdı Turistlerin şikayetçi olduğu gece kulüplerine ceza yağdı         
09:36
Ali Babacan'ın esnaf gezisinde bir vatandaşla yaşadığı diyalog dikkat çekti! Kendisini Abdullah Gül üzerinden savundu Ali Babacan'ın esnaf gezisinde bir vatandaşla yaşadığı diyalog dikkat çekti! Kendisini Abdullah Gül üzerinden savundu         
09:25
Son dakika! Samsun'da yolcu otobüsü 150 metreden dereye yuvarlandı: Ölü ve yaralılar var Son dakika! Samsun'da yolcu otobüsü 150 metreden dereye yuvarlandı: Ölü ve yaralılar var         
09:14
Eski MHP Iğdır Milletvekili Sinan Oğan, Cumhurbaşkanı adayı olacağını açıklayarak tek bir şart koştu Eski MHP Iğdır Milletvekili Sinan Oğan, Cumhurbaşkanı adayı olacağını açıklayarak tek bir şart koştu         
09:04
2. sorudan Kim Milyoner Olmak İster'e veda eden genç kız, yaşadıklarıyla herkese umut oldu 2. sorudan Kim Milyoner Olmak İster'e veda eden genç kız, yaşadıklarıyla herkese umut oldu         
08:57
Mehmet Ali Erbil, ödül aldığı kadına: Yaklaşma, DM'den yürürüm Mehmet Ali Erbil, ödül aldığı kadına: Yaklaşma, DM'den yürürüm         
08:53
9 aylık hamile kadın, doğum öncesi gittiği masaj salonunda masörün tecavüzüne uğradı 9 aylık hamile kadın, doğum öncesi gittiği masaj salonunda masörün tecavüzüne uğradı         
21:11
Akaryakıta zam gelmesinin ardından petrol istasyonlarında uzun kuyruklar oluştu Akaryakıta zam gelmesinin ardından petrol istasyonlarında uzun kuyruklar oluştu         
19:56
Kimliklerde yeni dönem! Güvenli elektronik imza atabilmek için de kullanılabilecek Kimliklerde yeni dönem! Güvenli elektronik imza atabilmek için de kullanılabilecek         
19:19
Ünlü manken Sevda Demirel sütyensiz alışveriş turuna çıktı Ünlü manken Sevda Demirel sütyensiz alışveriş turuna çıktı         
17:25
AK Partili eski vekil doğalgaz için AK Partili eski vekil doğalgaz için "Mini mini zam gelmiştir" dedi, sosyal medyada 400 bine yakın tweet atıldı         
17:13
Bergüzar Korel anneleri uyardı: Çocuklarınıza Squid Game izletmeyin Bergüzar Korel anneleri uyardı: Çocuklarınıza Squid Game izletmeyin         
15:44
Sivas, patates üretiminde Türkiye'de ilk sırada yer aldı Sivas, patates üretiminde Türkiye'de ilk sırada yer aldı         
15:22
6 bin lira maaşla çalışacak eleman bulamıyorlar! Bu sorun sebebiyle süper lüks yat siparişleri geri çevriliyor 6 bin lira maaşla çalışacak eleman bulamıyorlar! Bu sorun sebebiyle süper lüks yat siparişleri geri çevriliyor         
13:40
Vali'nin Vali'nin "4 bin liraya çalışacak eleman bulamıyoruz" sözlerine, sektörden destek geldi: Acil 200 kişi aranıyor         
11:49
Sinir krizi geçiren kadın erkek arkadaşının kafasını otomobille ezerek öldürdü! Kan donduran vahşetin arkasından kıskançlık çıktı Sinir krizi geçiren kadın erkek arkadaşının kafasını otomobille ezerek öldürdü! Kan donduran vahşetin arkasından kıskançlık çıktı         
11:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2021 09:57:26. #1.11#
SON DAKİKA: AK Parti'li Gülaçar: "AK Parti, insan hak ve hürriyetleri hususunda rüştünü ispat etmiş" - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement