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Son dakika! Bakan Soylu'ya Siirtli vatandaşlardan yoğun ilgi - Son Dakika

Son dakika! Bakan Soylu'ya Siirtli vatandaşlardan yoğun ilgi

08.10.2021 19:17

Son dakika politika haberine göre Bakan Soylu'ya Siirtli vatandaşlardan yoğun ilgi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Siirt kent merkezinde esnafı ziyaret ederek, vatandaşlarla sohbet etti.

Bakan Soylu'ya Siirtli vatandaşlardan yoğun ilgi

SİİRT - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Siirt kent merkezinde esnafı ziyaret ederek, vatandaşlarla sohbet etti.

Çeşitli temaslarda bulunmak ve güvenlik toplantısına katılmak üzere Siirt'te gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, burada kent merkezindeki esnafını gezdi. Vatandaşlarla sohbet eden Bakan Soylu esnaf ve vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi.

Bakan Soylu'ya esnaf ve vatandaş yoğun ilgi gösterdi.

Son dakika! Bakan Soylu'ya Siirtli vatandaşlardan yoğun ilgi
Son dakika! Bakan Soylu'ya Siirtli vatandaşlardan yoğun ilgi
Son dakika! Bakan Soylu'ya Siirtli vatandaşlardan yoğun ilgi
Son dakika! Bakan Soylu'ya Siirtli vatandaşlardan yoğun ilgi
Son dakika! Bakan Soylu'ya Siirtli vatandaşlardan yoğun ilgi
Son dakika! Bakan Soylu'ya Siirtli vatandaşlardan yoğun ilgi
Son dakika! Bakan Soylu'ya Siirtli vatandaşlardan yoğun ilgi
Son dakika! Bakan Soylu'ya Siirtli vatandaşlardan yoğun ilgi
Son dakika! Bakan Soylu'ya Siirtli vatandaşlardan yoğun ilgi
Son dakika! Bakan Soylu'ya Siirtli vatandaşlardan yoğun ilgi
Son dakika! Bakan Soylu'ya Siirtli vatandaşlardan yoğun ilgi

Süleyman Soylu, Esnaf, Siirt, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika! Bakan Soylu'ya Siirtli vatandaşlardan yoğun ilgi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika! Bakan Soylu'ya Siirtli vatandaşlardan yoğun ilgi - Son Dakika
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