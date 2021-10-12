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Bandırma Belediyesi'nin 2022 bütçesi 275,9 milyon TL - Son Dakika

Bandırma Belediyesi'nin 2022 bütçesi 275,9 milyon TL

12.10.2021 18:19
Bandırma Belediyesi'nin 2022 bütçesi 275,9 milyon TL

Bandırma Belediyesi'nin 2022 yılı tahmini bütçesi 275 milyon 900 bin TL olarak belirlendi.

Bandırma Belediyesi'nin 2022 yılı tahmini bütçesi 275 milyon 900 bin TL olarak belirlendi. Bütçe Ak Parti ve MHP'nin red oylarına karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.

Bandırma Belediyesi'nin 2022 bütçesinin oylandığı Ekim Ayı Meclis Toplantısı İkinci Birleşimi yapıldı. Denk bütçe olarak belirlenen 2022 bütçesinin 275 milyon 900 milyon 900 bin TL olduğunu açıklandı. 2022 bütçesini red oyu vereceklerini açıklayan Ak Parti Grubu'ndan Grup Sözcüsü Zeynep Özgün ve MHP Grubu'ndan Grup Sözcüsü Harun Algül birer konuşma gerçekleştirdi. Ak Parti Meclis Üyesi Zeynep Özgün, " 2022 yılı yatırımdan uzak bir bütçe anlayışı var. Personel gider ve hizmet alımları 175 milyon TL. Kalan 100 milyon liralık bütçeyle nasıl bir yatırım planınız var? Kentte nefes aldıracak trafik sorununu çözecek bir yatırımınız olmadı. Cemal Öztaylan'dan bu yana kentimiz hizmete hasret bırakılmıştır. Gerçekleşme oranının imkansız olduğunu görüyor ve red oyu veriyoruz. Kentte nefes aldıracak yatırımların yapılmasını bekliyoruz " dedi.

MHP Grup Sözcüsü ve Meclis Üyesi Harun Algül ise, "Geçen sene 170 milyon TL olan bütçemiz 275 milyon TL'ye çıkmış. Yükseleceğini öngördük ama yüzde 62 yükseliş beklemiyorduk. Alakasız kalemlerde alakasız artışlar olmuş. Harçları artırmadık dediniz ama gelir bütçesinde bu kalem 43 milyondan 63 milyona çıkmış. Kira gelirlerinin 5 milyondan 15 milyona çıkmasının ben karşılığını bulamıyorum. Faiz gelirleri 615 bin liradan 7 milyon 500 bine çıkmış. Açıklayamadığımız bazı artışlar olduğu için çok çalışılmamış ve şişirilmiş bir bütçe olduğunu düşünüyoruz. Bu koşullarda onaylamayacağımızı söylüyoruz" diye konuştu.

Başkan Tosun : Sözlerimizi tek tek yerine getiriyoruz

Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun ise eleştirilerin ardından, bütçe konusunda açıklamalarda bulundu. Başkan Tosun, "Geçen yılda gerçekleşmez diye eleştiri olmuştu. 165 milyonla 2021 bütçemiz gerçekleşecek ki salgın rağmen, işgaliye ve kira almamamıza rağmen. 30 milyonluk değil, 11 milyonluk satış gerçekleştirdik. Bu 275 milyonluk bütçe gerçekleşecektir. Ciddi bir yatırım bütçesi oluşturuldu. Seçim öncesi verdiğimiz sözleri gerçekleştirdiğimiz zaman biz başarılı olacağız. Kreşler, engelli kampı, eğitim destek evi sözlerimizi gerçekleştirdik. 2022 bütçesinde kapalı pazar yerleri yapılacak. Bandırma Vapurunu 5 yıllık plandan çıkardık ama Son Kurşun anıtına yöneldik. Gelirlerimizi de artırıyoruz. Bandırma Belediyesi'nin neredeyse 80 milyon kira alacağı var. Şöyle bir şey oluşmuş 'kiralayalım parasını ödemeyelim' biz böyle olsun istemiyoruz, tahsilatlarımızı yapmak istiyoruz. Çok ciddi şekilde büyük parklar yapıyoruz. Malta Deresi projemiz var. 160 milyonla sadece personel giderlerini karşılarsın, yatırım yapamazsın. Alacaklarımıza sahip çıkacağız." dedi. - BALIKESİR

Bandırma Belediyesi'nin 2022 bütçesi 275,9 milyon TL
Bandırma Belediyesi'nin 2022 bütçesi 275,9 milyon TL
Bandırma Belediyesi'nin 2022 bütçesi 275,9 milyon TL
Bandırma Belediyesi'nin 2022 bütçesi 275,9 milyon TL

Milliyetçi Hareket Partisi, Bandırma Belediyesi, Türk Lirası, Yatırım, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Bandırma Belediyesi'nin 2022 bütçesi 275,9 milyon TL - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bandırma Belediyesi'nin 2022 bütçesi 275,9 milyon TL - Son Dakika
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